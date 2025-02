Kresťanská únia vidí vo Ficovom návrhu na zmenu ústavy dva „trójske kone“, prináša aj tri vlastné návrhy – VIDEO, FOTO

Kresťanská únia (KÚ) zahlasuje za dobré formulácie na zmenu ústavy bez ohľadu na to, kto ich predloží. Na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Milan Krajniak. Vníma návrh premiéra Roberta Fica (Smer-SD) aj avízo Kresťanskodemokratického hnutia, že predstaví vlastné návrhy.

Predseda vlády nedávno navrhol zakomponovať do ústavy, že Slovensko uznáva len dve pohlavia, a to mužov a ženy, rovnako i to, že pohlavie je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov. Fico tiež navrhuje, aby ústava deklarovala suverenitu SR v kultúrno-etických otázkach, v súčasnosti totiž majú právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie prednosť pred našimi zákonmi.

Ďalší návrh sa týka adopcie a osvojovania detí, ktoré by podľa premiérovho návrhu malo byť možné len pre manželov. Rovnako navrhol zaviesť do ústavy, že „rovnosť v odmeňovaní za rovnakú prácu medzi mužmi a ženami sa zaručuje„.

Prinášajú tri vlastné návrhy

KÚ za zmenu ústavy ale hlasovať nebude, pokiaľ sa v nej budú vyskytovať dva „trójske kone“ a prinášajú aj tri vlastné návrhy. Analýzy KÚ ukazujú, že hlasy ich poslancov môžu byť kľúčové pre to, aby sa návrhy na zmenu ústavy dostali do druhého čítania, i preto svoje pripomienky avizujú s dostatočným časovým predstihom, aby bol priestor na diskusiu. Svoje pripomienky podali aj do medzirezortného pripomienkového konania.

Šance na zmenu ústavy vníma tak, že niektoré články, napríklad tie, ktoré sa týkajú suverenity Slovenska, by mohli získať potrebnú podporu (na zmenu ústavy sú potrebné hlasy minimálne troch pätín všetkých poslancov NR SR, teda viac ako 90 hlasov, pozn. SITA). KÚ disponuje v parlamente dvoma poslancami, a to Richardom Vašečkom a Annou Záborskou, ktorí boli zvolení na kandidátke koalície hnutia Slovensko (vtedy OĽaNO), Za ľudí a KÚ.

Právo na život pre počaté dieťa

Niektoré premiérove návrhy sú podľa Krajniaka dobré, niektoré sú zlé, a niečo mu v jeho návrhoch chýba. KÚ navrhuje doplniť do ústavy právo na život pre počaté dieťa, zákaz surrogátneho (náhradného) materstva i presnejšiu definíciu slova rod tak, aby bolo úplne zrejmé, že nejde o gender.

„Chceme teda doplniť do ústavy článok, ktorý presnejšie zadefinuje, že ľudský život je hodný ochrany aj pred narodením,“ vysvetlil. Navrhujú tiež, aby sa doplnila definícia slova rod, ktorá by ho mala zadefinovať ako rad, spoločenstvo potomkov pochádzajúcich z jedných prarodičov. „Keď už ideme meniť Ústavu, mali by sme to urobiť poriadne a nemali by sme na niektoré dôležité veci zabudnúť,“ poznamenal.

Prednosť slovenskej ústavy pred európskymi právnymi normami

Krajniak na Ficovom návrhu ocenil potvrdenie suverenity Slovenska a prednosti slovenskej ústavy pred európskymi právnymi normami. Dodal, že po diskusii s expertmi na právo ale navrhujú iné znenie predmetného článku, a to tak, že európske právne normy by mali prednosť pred slovenskými zákonmi, no nie pred Ústavou SR a ústavnými zákonmi.

Rovnako by európske právne akty nemali mať prednosť pre slovenskými zákonmi, ak by boli v rozpore s ústavou. Krajniak tiež navrhol doplniť kompetenciu Ústavnému súdu SR tak, aby mohol rozhodovať o súlade právne záväzných európskych aktov so slovenskou ústavou i zadefinovať presné náležitosti takýchto rozhodnutí.

Vo Ficovom návrhu vidí dva „trójske kone„. „Za žiadnych okolností nebudeme súhlasiť s tým, aby v ústave bolo zakotvené obmedzenie práv rodičov na výchovu a vzdelávanie svojich detí. Rovnako nebudeme za žiadnych okolností súhlasiť s tým, aby bolo do ústavy včlenené právo na zmenu pohlavia,“ prízvukoval predseda KÚ.

Posilnenie práv rodičov

Poslanec NR SR Richard Vašečka podotkol, že sa dlhodobo usilujú o posilnenie práv rodičov a predmetný článok navrhol upraviť tak, že školy by museli rešpektovať právo rodičov na zabezpečenie vzdelávania v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením.

Toto je už ukotvené v zákone o rodine. V otázke pohlavia chcú návrh premiéra doplniť tak, že SR uznáva len mužské a ženské pohlavie, ktoré sú dané biologicky. Ficov návrh o zmene pohlavia navrhujú úplne vypustiť.

„To by zhoršovalo situáciu. To by de facto zavádzalo zmenu pohlavia do ústavy a vytváralo by z nej právo,“ myslí si Vašečka. Doplnil, že to navrhujú nahradiť článkom o tom, že ak pohlavie osoby nebolo správne zapísané, údaj možno opraviť na základe lekárskeho posudku, ktorý preukáže pohlavie genetickým testom. Uvedené veci podľa Vašečku nemôžu podporiť, ak by boli podľa pôvodného návrhu.