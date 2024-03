Kresby ožívajú v láskavej filmovej oslave fantázie už toto leto

Milí priatelia filmu,

Itafilm osvieži letné prázdniny láskavým príbehom pre malých aj veľkých o úžasnej sile predstavivosti, pre ktorú neplatia hranice papiera, priestoru, ani času: do kín sa chystá rodinná komédia Harold a čarovná pastelka. Prvý trailer je vonku!

Keď Crockett Johnson v roku 1955 napísal a nakreslil knižku „Harold a fialová pastelka“, ťažko mohol tušiť, že na nej budú vyrastať celé generácie detí. Vďaka jednoduchému a nápaditému prepájaniu detskej predstavivosti a skutočného sveta sa v anglicky hovoriacom svete stala obľúbenou klasikou. Scenár filmovej novinky inšpirovaný knižným Haroldom napísali David Guion a Michael Handelman a režisérsku taktovku chytil do rúk Carlos Saldhana (úspešné animáky Ferdinand, Rio).

Hlavný hrdina Harold (Zachary Levi – Shazam!) žije v kreslenom rozprávkovom svete so svojimi priateľmi losom (Lil Rel Howery – Free Guy) a dikobrazicou (Tanya Reynolds – Sexuálna výchova). Jeho najcennejším majetkom je jeho vosková pastelka, ktorá má zázračnú moc – všetko, čo ňou Harold nakreslí, ožije. Jedného dňa Harold zistí, že existuje „skutočný svet“ a rozhodne sa tam vydať. Pastelkou si nakreslí dvere… a ocitne sa v našom svete. Tu sa spriatelí s chlapcom Melom a jeho mamou (Zooey Deschanel – Nové dievča) a vďaka fantázii a čarovnej pastelke im pomôže uvedomiť si, na čom v živote skutočne záleží. Samozrejme, pastelka funguje aj v našom svete, čo prinesie celkom pekný chaos, no najmä zábavné a aj napínavé situácie. O pastelku má však záujem aj niekto iný a Harold bude musieť využiť všetku silu svojej fantázie, aby sa nedostala do nepovolaných rúk.

Strúhajte pastelky a v lete vezmite deti do kina na láskavú oslavu fantázie a kreativity vo filme Harold a čarovná pastelka, ktorý Itafilm uvedie so slovenským dabingom.

OD 1. AUGUSTA 2024

