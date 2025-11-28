Prečo váha stagnuje a čo s tým urobiť? Prečítajte si 6 najčastejších dôvodov, prečo sa nič nedeje - VIDEO, FOTO

Je frustrujúce, keď sa váha nepohne ani o gram, hoci sa držíte tréningového plánu, zdravo jete a máte pocit, že všetko robíte správne.
Stagnácia váhy je úplne bežná a väčšinou vôbec neznamená, že nerobíte pokroky. Telo niekedy reaguje pomalšie, než by ste chceli, a váha je len jedným z mnohých ukazovateľov.
Ako skombinovať silový tréning a kardio pre najlepšie výsledky? Toto je pravda, ktorú potrebujete vedieť - VIDEO, FOTO
Dôvodov, prečo sa váha nehýbe, je viac než by sa mohlo zdať. Jedným z najčastejších je zadržiavanie vody.
Po náročnom tréningu, hormonálnych zmenách, zvýšenom strese alebo slanej večeri telo môže držať viac tekutín, čo dočasne zvýši číslo na váhe – aj keď v skutočnosti chudnete.
Ďalším dôvodom je rast svalovej hmoty. Svaly sú hustejšie než tuk, takže ak pravidelne cvičíte, môže sa stať, že spaľujete tuk, no zároveň naberáte svaly.
Váha potom stojí, ale postava sa viditeľne mení. Práve preto je dôležité nespoliehať sa len na číslo na váhe, ale sledovať obvody a fotky.
Veľkú rolu zohrávajú aj hormóny a stres. Kortizol, hormón stresu, dokáže spôsobiť ukladanie tuku najmä v oblasti brucha a taktiež zadržiavanie vody. Nespavosť, hektické dni či psychická únava dokážu spomaliť aj ten najlepšie nastavený režim.
Ako odolať tlaku sociálnych sietí a budovať zdravý vzťah k svojmu telu? Toto je pravda, ktorú potrebujete počuť - VIDEO, FOTO
Stagnácia váhy môže byť spôsobená aj prispôsobením sa metabolizmu. Keď dlho držíte kalórie príliš nízko alebo trénujete extrémne veľa, telo sa prepne do šetriaceho režimu. Spaľuje menej, šetrí energiu a zastaví chudnutie. Riešením môže byť krátke navýšenie kalórií alebo úprava tréningu.
Netreba zabúdať ani na menštruačný cyklus, ktorý u žien prirodzene spôsobuje výkyvy váhy o 1-3 kilogramy. Tesne pred menštruáciou je úplne bežné, že číslo na váhe vyskočí, aj keď sa strava ani tréning nezmenili.
A napokon – váha sa nehýbe aj vtedy, keď chudnete pomaly a udržateľne. Pokles o 0,2-0,5 kg týždenne je zdravý, ale na váhe sa niekedy neprejaví hneď, najmä ak máte viac svalov alebo ste na začiatku tréningového procesu.
skryte
To, že sa váha nehýbe, neznamená, že nerobíte pokroky. Telo je komplexné a reaguje na stres, stravu, tréning, hormóny aj regeneráciu.
Číslo na váhe je len jeden údaj – nie ten najdôležitejší. Ak sa sústredíte na pravidelnosť, pokojný režim a kombináciu kvalitného jedla a tréningu, výsledky prídu.
A často sa prejavia najprv na oblečení, energii a zrkadle, až potom na váhe.