Krásna tenistka si po rozchode hľadá partnera na zoznamke. Aký je podľa nej ideálny muž? - FOTO

Americká tenistka Danielle Collinsová si po rozchode s bývalým priateľom hľadá lásku na populárnej internetovej zoznamovacej aplikácii.
Nie je presne známe, čo viedlo ku koncu vzťahu s viceprezidentom biotechnologickej firmy Bryanom Kippom, ale finalistka Australian Open z roku 2022 sa nedávno vyjadrila, že je aktuálne slobodná.
Zdá sa, že 31-ročná Collinsová sa chce rýchlo pohnúť ďalej, keďže fanúšikom prezradila, že si založila vlastný zoznamovací profil.
Sobolenková sa teší z päťstého víťazstva v kariére, obhajkyňa Gauffová prehrala s Pegulovou - VIDEO
Čo presne hľadá? Muži nižšej postavy to nie sú. „V súčasnosti som profesionálna tenistka, ale tak trochu túžim byť tradičnou manželkou. Chcem len chovať sliepky, robiť domáce projekty, piecť čerstvé kysnuté cesto, byť mamou psíkov v domácnosti a dúfam, že sa čoskoro narodia nejaké deti. Ak chceš klamať o svojej výške, nechaj ma na pokoji. Toto je zóna bez nízkych kráľov,“ píše sa v jej profile.
Nedávno priznala, že by bola ochotná ísť do zoznamovacej reality šou, ak by bola správna cena. „Neviem, či si ma môžu dovoliť. Museli by ste zaplatiť naozaj veľké peniaze, aby ste ma dostali do takej šou. Ale určite by som to zvážila,“ doplnila Collinsová.
Tenistka aktuálne okupuje 65. miesto v rebríčku WTA. Kedysi však patrila do najlepšej desiatky, najvyššie bola siedma.