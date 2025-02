Krampol je vo vážnom stave, z tela mu vypumpovali 18 litrov vody. Srdce to už skrátka neutiahne, hovorí herec

Osemdesiatšesťročný český herec a zabávač Jiří Krampol je naďalej vo vážnom stave. Hoci pozitívny prístup ho neopúšťa, od začiatku februára leží v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde mu lekári vypumpovali až 18 litrov vody. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

„Mne už pomaly nič nie je. Bol som ale zavodnený. To je tým, že doma len sedím a ležím, nemohol som sa hýbať, tak som bol skrátka plný vody. Narástol mi pupok, opuchli mi nohy, to srdce už to skrátka neutiahne. Je slabé, tak naberám vodu. A keď ju naberiem, nemôžem sa poriadne hýbať,“ uviedol pre extra.cz herec.

Stále však verí, že ho z nemocnice čoskoro pustia do domu s opatrovateľskou službou. Vďačný je tiež za lekársku starostlivosť, ktorú dostáva. „Holt, ako auto veterán potrebuje údržbu, aj mne odchádza karoséria a rôzne náhradné diely, takže sem-tam potrebujem servis,“ povedal s odľahčením Krampol.

Tiež vyvrátil informácie, že by ležal v nemocnici na Homolce a že mu mali odsať vodu od srdca. Chronické problémy so srdcom má však už približne pätnásť rokov a takmer celý život sa trápi s pľúcami.