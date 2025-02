Český herec Krampol skončil na JIS-ke vo vážnom stave. Je to daň, priznáva

Český herec a zabávač Jiří Krampol bol opäť hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) vo vážnom stave. Počas vyšetrenia mu lekári z okolia srdca odsali päť litrov vody. Krampol sám vyhľadal lekársku pomoc po tom, čo sa necítil dobre. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

„Nebolo mu dobre, preto si sám zo svojej iniciatívy zašiel na kontrolu a požiadal o vyšetrenie. A v nemocnici si ho rovno nechali,“ uviedol pre český blesk.cz zdroj z jeho okolia, čo potvrdil aj jeho manažér Miloš Schmiedberger.

Aktuálne je jeho stav stabilizovaný a ak pôjde všetko dobre, čoskoro by ho mali prepustiť z nemocnice. O svojom zdravotnom stave prehovoril aj 86-ročný herec, ktorý hospitalizáciu zľahčoval.

„Musím na nutnú údržbu, nič iného v tom nie je.„ Priznal, že má horšiu funkciu srdca i obličiek. „Keď málo pijem, trpia ľadviny, keď veľa, ukladá sa voda k srdcu,“ vysvetlil.

S blížiacimi sa 87. narodeninami dodal: „Každý má nejaký zdravotný problém, to sa nedá nič robiť. Je to daň za to, že sa človek takého veku dožije.“