Irán zaradil Kráľovské kanadské námorníctvo medzi teroristov

Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok označilo Kráľovské kanadské námorníctvo za teroristickú organizáciu. Podľa Teheránu ide o odvetu za to, že Kanada v roku 2024 zaradila Iránske revolučné gardy (IRG) na svoj zoznam teroristických skupín.
Ministerstvo v stanovisku uviedlo, že ide o reakciu na rozhodnutie Ottawy označiť gardy – ideologickú zložku iránskych ozbrojených síl – za teroristickú organizáciu „v rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva“. Irán preto „v rámci reciprocity identifikuje a vyhlasuje Kráľovské kanadské námorníctvo za teroristickú organizáciu“. Teherán neuviedol, aké následky to bude mať.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján tvrdí, že jeho krajina je vo vojne s Izraelom, Európou aj USA
Kanada zaradila IRG na zoznam teroristických skupín 19. júna 2024. Tým zakázala členom iránskych gárd vstup do krajiny a Kanaďanom akýkoľvek kontakt s nimi. Kanadské úrady môžu tiež zmraziť majetok gárd alebo ich členov.
Ottawa obvinila organizáciu z „dlhodobého porušovania ľudských práv doma aj v zahraničí a zo snahy destabilizovať medzinárodný poriadok“. Jedným z dôvodov bolo aj zostrelenie letu PS752 v januári 2020 krátko po štarte z Teheránu, pri ktorom zahynulo všetkých 176 ľudí vrátane 85 kanadských občanov a rezidentov. Revolučné gardy priznali, že lietadlo zostrelili omylom.
Kanada prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v roku 2012, keď Teherán označila za „najvýznamnejšiu hrozbu pre globálny mier“. Spojené štáty zaradili gardy na zoznam zahraničných teroristických organizácií v roku 2019, Austrália tak urobila minulý mesiac a obvinila ich z útokov na svojom území.