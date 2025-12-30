Irán zaradil Kráľovské kanadské námorníctvo medzi teroristov

Kanada prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v roku 2012, keď Teherán označila za „najvýznamnejšiu hrozbu pre globálny mier“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Royal Canadian Navy Sailors
Príslušníci Kráľovského kanadského námorníctva počas vojenskej prehliadky. Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Iránske ministerstvo zahraničných vecí v utorok označilo Kráľovské kanadské námorníctvo za teroristickú organizáciu. Podľa Teheránu ide o odvetu za to, že Kanada v roku 2024 zaradila Iránske revolučné gardy (IRG) na svoj zoznam teroristických skupín.

Ministerstvo v stanovisku uviedlo, že ide o reakciu na rozhodnutie Ottawy označiť gardy – ideologickú zložku iránskych ozbrojených síl – za teroristickú organizáciuv rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva“. Irán preto „v rámci reciprocity identifikuje a vyhlasuje Kráľovské kanadské námorníctvo za teroristickú organizáciu“. Teherán neuviedol, aké následky to bude mať.

Kanada zaradila IRG na zoznam teroristických skupín 19. júna 2024. Tým zakázala členom iránskych gárd vstup do krajiny a Kanaďanom akýkoľvek kontakt s nimi. Kanadské úrady môžu tiež zmraziť majetok gárd alebo ich členov.

Ottawa obvinila organizáciu z „dlhodobého porušovania ľudských práv doma aj v zahraničí a zo snahy destabilizovať medzinárodný poriadok“. Jedným z dôvodov bolo aj zostrelenie letu PS752 v januári 2020 krátko po štarte z Teheránu, pri ktorom zahynulo všetkých 176 ľudí vrátane 85 kanadských občanov a rezidentov. Revolučné gardy priznali, že lietadlo zostrelili omylom.

Kanada prerušila diplomatické vzťahy s Iránom v roku 2012, keď Teherán označila za „najvýznamnejšiu hrozbu pre globálny mier“. Spojené štáty zaradili gardy na zoznam zahraničných teroristických organizácií v roku 2019, Austrália tak urobila minulý mesiac a obvinila ich z útokov na svojom území.

