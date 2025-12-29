Iránsky prezident Masúd Pezeškiján tvrdí, že jeho krajina je vo vojne s Izraelom, Európou aj USA

Irán je vo vojne so Spojenými štátmi, Izraelom a Európou, povedal cez víkend iránsky prezident Masúd Pezeškiján niekoľko mesiacov po tom, čo prezident Donald Trump nariadil útoky na tri iránske jadrové zariadenia. Informuje o tom web Politico.
„Podľa môjho názoru sme v plnohodnotnej vojne s Amerikou, Izraelom a Európou; nechcú, aby naša krajina stála na vlastných nohách,“ uviedol Pezeškiján rozhovore na webovej stránke iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Pred stretnutím Netanjahua s Trumpom
Pezeškijánovo vyhlásenie prišlo v čase, keď sa izraelský premiér Benjamin Netanjahu pripravoval na pondelňajšie stretnutie so šéfom Bieleho domu, aby spolu hovorili najmä o Iráne, ktorý Izrael stále pokladá za veľkú bezpečnostnú hrozbu.
Trumpove útoky v júni znamenali zlomový bod v takmer dvojtýždňovom ozbrojenom konflikte medzi Iránom a Izraelom, dnes označovanom ako 12-dňová vojna, ktorý americký prezident pomohol ukončiť prímerím uzavretým koncom júna.
S obnovením politiky ochromujúcich sankcií voči Teheránu po Trumpovom návrate do Bieleho sa však tento konflikt podľa Pezeškijána ani zďaleka neskončil.
Ničia Irán
„Obliehajú nás zo všetkých strán, spôsobujú nám ťažkosti a obmedzujú nás, vytvárajú problémy – z hľadiska živobytia, kultúry, politiky a bezpečnosti – a zároveň zvyšujú očakávania spoločnosti,“ povedal iránsky prezident.
„Na jednej strane blokujú náš predaj, naše vzťahy, náš obchod a na druhej strane sa zvýšili očakávania v spoločnosti. V dôsledku toho musíme všetci zo všetkých síl pracovať na náprave krajiny,“ dodal Pezeškiján.
Biely dom ani izraelské veľvyslanectvo bezprostredne na žiadosť webu Politico o komentár k Pezeškijánovým vyjadreniam nereagovali.