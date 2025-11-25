Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol

Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
Zľava v dolnom rade: Podpredseda NR SR za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka, predseda NR SR Peter Pellegrini, podpredseda NR SR za stranu Slovenská národná strana (SNS) Andrej Danko, podpredseda NR SR za stranu Hlas - sociálna demokracia Peter Žiga a podpredseda NR SR za stranu Smer - slovenská sociálna demokracia Ľuboš Blaha. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Žilinský krajský prokurátorTomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania zasadnutia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok 24. novembra osobne prítomní v budove Národnej rady SR, pričom boli pripravení zúčastniť sa rokovania v prípade, že by to generálny prokurátorMaroš Žilinka umožnil.

Vyplýva to z Baloghovho stanoviska s tým, že keďže generálny prokurátor účasť dvojice nepovolil, nastal nerovnovážny stav, kedy jedna strana má na výbore neobmedzený priestor na vyjadrenie sa na tému vzájomného konfliktu a druhá ju nemá.

Odmietavý postoj generálneho prokurátora

„Tým pádom som nemohol na rokovaní výboru prezentovať svoje argumenty a predkladať najmä objektívne dôkazy, ktoré jednoznačne vyvracajú tvrdenia pána generálneho prokurátora vo vzťahu k ekonomickému dôvodu môjho odvolania z funkcie krajského prokurátora v Žiline a naopak potvrdzujú skutočnosť, že takýto dôvod je iba zástupným vo vzťahu k skutočnému dôvodu, ktorým je moja rezistencia voči zásahom nadriadených prokurátorov, najmä pána generálneho prokurátora v predmetných trestných veciach, realizovaným spôsobom presahujúcim rámec zákona.,“ skonštatoval Balogh.

Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) sa generálneho prokurátora na začiatku pondelkového zasadnutia výboru pýtal, či nepovolí aj účasť Balogha a Kováča, Žilinka však odmietavý postoj nezmenil. Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.

Rok trvajúci prieťah

Balogh totiž adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vládyRoberta FicaSvetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Kováč.

Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur argumentuje, že v rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah.

