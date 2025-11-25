Žilinský prokurátor Balogh bol v budove parlamentu, vystúpiť na brannobezpečnostnom výbore však nemohol

Žilinský krajský prokurátorTomáš Balogh a prokurátor Martin Kováč boli v čase konania zasadnutia brannobezpečnostného výboru parlamentu v pondelok 24. novembra osobne prítomní v budove Národnej rady SR, pričom boli pripravení zúčastniť sa rokovania v prípade, že by to generálny prokurátorMaroš Žilinka umožnil.
Vyplýva to z Baloghovho stanoviska s tým, že keďže generálny prokurátor účasť dvojice nepovolil, nastal nerovnovážny stav, kedy jedna strana má na výbore neobmedzený priestor na vyjadrenie sa na tému vzájomného konfliktu a druhá ju nemá.
Odmietavý postoj generálneho prokurátora
„Tým pádom som nemohol na rokovaní výboru prezentovať svoje argumenty a predkladať najmä objektívne dôkazy, ktoré jednoznačne vyvracajú tvrdenia pána generálneho prokurátora vo vzťahu k ekonomickému dôvodu môjho odvolania z funkcie krajského prokurátora v Žiline a naopak potvrdzujú skutočnosť, že takýto dôvod je iba zástupným vo vzťahu k skutočnému dôvodu, ktorým je moja rezistencia voči zásahom nadriadených prokurátorov, najmä pána generálneho prokurátora v predmetných trestných veciach, realizovaným spôsobom presahujúcim rámec zákona.,“ skonštatoval Balogh.
Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) sa generálneho prokurátora na začiatku pondelkového zasadnutia výboru pýtal, či nepovolí aj účasť Balogha a Kováča, Žilinka však odmietavý postoj nezmenil. Na zasadnutí následne povedal, že krajský prokurátor šíri nepravdivé, ničím nepodložené a zavádzajúce tvrdenia.
Rok trvajúci prieťah
Balogh totiž adresoval parlamentnému brannobezpečnostnému výboru list, v ktorom obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vládyRoberta FicaSvetozára Chabadu. Za tvrdeniami Balogha stojí aj prokurátor Kováč.
Žilinka, ktorý Baloga plánuje odvolať v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur argumentuje, že v rámci dohľadovej povinnosti generálna prokuratúra zistila, že sa vo veciach na žilinskej prokuratúre plynule nekonalo, pričom v jednej z nich zistili rok trvajúci prieťah.