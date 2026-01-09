Krajniak tvrdí, že emisné povolenky budú stáť priemernú domácnosť 250 eur mesačne a dotknú sa najmä vidieka

Stanislav Janota a Daniel Lukáč si do Konzervatívnej kaviarne si na debatu o emisných povolenkách pre domácnosti pozvali bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniaka.
„EÚ si pred 20 rokmi povedala, že bude chrániť prírodu tým, že bude pokutovať všetkých, ktorí niečo vyrábajú. Táto stratégia EU bola desivo úspešná, ibaže úplne inak, ako si predstavovali,“ vracia sa k vzniku systému európskych emisných povoleniek, bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
Podľa jeho slov, od roku 2005, kedy začali platiť emisné povolenky pre priemysel (ETS1), začal prudko klesať európsky podiel na svetovom hrubom domácom produkte. „Vyrábať v Európe sa stalo absolútne nevýhodné a tá pokuta, ktorú platíte tým, že si kúpite tie emisné povolenky, aby ste mohli vyrábať, je čoraz vyššia a vyššia,“ hovorí a dodáva že európsky priemysel sa stáva absolútne nekonkurencieschopným.
Krajniak priznal, že emisie v Európskej únii sa naozaj znížili, ale produkujeme iba približne šesť percent celosvetových emisií. „Ale iba preto, že všetky tie škodlivé veci vyrábajú Číňania, India a ďalšie krajiny, aj USA. Čiže oni zarábajú na tom, že my chudobnieme,“ uviedol exminister práce s tým, že zavádzaním emisných povoleniek pre domácnosti (ETS2) teraz ideme podobným spôsobom ničiť domácnosti.
V roku 2030 podľa prepočtov Krajniaka zaplatia slovenské domácnosti za emisné povolenky sedem miliárd eur, pričom napríklad výber dane z príjmu fyzických osôb je naplánovaný v tomto roku na 5,5 miliardy. „To je desivé,“ dodáva.
Náklady na emisné povolenky dosiahnu približne 250 eur mesačne na jednu typickú slovenskú domácnosť, pričom výraznejšie zasiahnu vidiecke domácnosti.
V debate Konzervatívnej kaviarne o emisných povolenkách sa dozviete aj to:
- prečo budú chudobnejšie domácnosti dotovať tie bohatšie
- o koľko viac bude stáť v prípade zavedenia povoleniek nádrž benzínu
- ako a prečo ETS2 nepriamo podporí výrub lesov
- prečo nemusí byť budovanie nových jadrových blokov na Slovensku dobrým nápadom
- či budú stačiť plánované prostriedky na kompenzáciu vplyvu emisných povoleniek a ako sa to dotkne strednej triedy
- aký budú mať emisné povolenky vplyv na infláciu