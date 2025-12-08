Krajná pravica v Bukurešti neuspela, novým primátorom bude stredopravicový kandidát Ciprian Ciucu

Stredopravicový politik Ciprian Ciucu bude novým primátorom Bukurešti po tom, čo v nedeľných voľbách porazil kandidátku krajnej pravice. Kandidát Národnej liberálnej strany a blízky spojenec premiéra Ilieho Bolojana získal približne 36 percent hlasov, informuje web POLITICO.
Na druhom mieste skončila televízna moderátorka Anca Alexandrescu, podporovaná najväčšou krajne pravicovou stranou AUR, s približne 22 percentami. Kandidát Sociálnodemokratickej strany Daniel Băluță, ktorý bol podľa prieskumov favoritom, obsadil až tretie miesto.
Blízky spojenec premiéra
Ciucuovo víťazstvo môže uľaviť premiérovi Bolojanovi, ktorý sa snaží presadiť nepopulárne úsporné opatrenia – vyššie dane a redukciu pracovných miest vo verejnom sektore – s cieľom znížiť rozpočtový deficit dosahujúci 9 percent HDP. Opozičné strany podali proti vláde návrh na vyslovenie nedôvery pre plánovanú reformu dôchodkového systému, o ktorej sa bude hlasovať 15. decembra.
„Okrem tohto víťazstva je pravdepodobne dobré, že koalícia bude pokračovať. Vláda sľúbila reformy a je čas ich realizovať. Zo svojej politickej pozície pomôžem zabezpečiť, aby sa uskutočnili,“ vyhlásil Ciucu po voľbách.
Bývalý primátor prezidentom
Bukurešť viedol do mája nezávislý liberál Nicușor Dan, ktorý sa stal prezidentom Rumunska.
Rumunská politika sa dostala do chaosu po tom, čo ultranacionalistický kandidát známy z TikToku nečakane vyhral prvé kolo prezidentských volieb v novembri 2024. Voľby boli následne zrušené pre podozrenie z ruského zasahovania a súd nariadil ich opakovanie.