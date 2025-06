Krajina chradne a Fico si robí luxusné oslavy za 750-tisíc, SaS reaguje na pripravované Cyrilo-metodské oslavy – VIDEO

Krajina chradne a Fico si robí luxusné oslavy za 750-tisíc. Upozornila na to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v reakcii na pripravované Cyrilo-metodské oslavy, na ktoré vláda v stredu schválila a vyčlenila 750-tisíc eur. Podľa SaS ide o papalášske správanie vlády Roberta Fica (Smer-SD).

„Len včera sa koalícii nepodarilo prelomiť veto prezidenta k návrhu na doživotnú rentu pre generálneho prokurátora – čo mohol byť prvý krok k úspore verejných výdavkov. No namiesto šetrenia prichádza ďalší výstrelok a vláda chce minúť 750-tisíc eur na Cyrilo-metodské oslavy. Minulý rok pritom rovnaké podujatie stálo o 300-tisíc eur menej,“ upozornila SaS.

Podľa Gröhlinga je to výsmech bežným občanom

Predseda strany Branislav Gröhling uviedol, že takto vyzerá papalášizmus v praxi. „Vláda tvrdí, že šetrí, ale realita je iná. Zatiaľ čo ľudia zápasia s vysokými cenami, nedostatkom liekov a sledujú rozpadávajúce sa mosty, koalícia si chystá oslavy za trištvrte milióna. Nie na počesť Cyrila a Metoda, ale na oslavu samých seba. Toto je výsmech bežným občanom,“ zdôraznil Gröhling. O pokračovanie papalášskeho trendu ide aj podľa poslankyne Martiny Bajo Holečkovej a stal sa podľa nej symbolom vlád Roberta Fica.

Upozornila, že Slovensko je krajina, v ktorej milión ľudí žije na hranici chudoby, kde ľudia cez súkromné zbierky financujú nemocnice a sociálne služby kolabujú. Vláda si tak podľa nej nemôže dovoliť míňať 750-tisíc eur na oslavy a navyše bez vysvetlenia. „Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) musí okamžite zverejniť, na čo konkrétne tieto peniaze pôjdu,“ zdôraznila Holečková.

Organizáciu ma na starosti minister obrany

SaS súčasne pripomenula, že minuloročné oslavy organizovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (SNS) a čelila kritike pre netransparentné hospodárenie.

„Tento rok má organizáciu na starosti minister obrany Kaliňák a cena za podujatie je ešte vyššia,“ uviedla SaS, ktorá vyzvala vládu, aby nezneužívala verejné financie na vlastné PR, pretože peniaze by sa mali využiť na riešenie reálnych problémov ľudí.

„Koalícia Smeru, Hlasu a SNS si z konsolidácie spravila frašku. Toto nie je šetrenie – to je obyčajné šafárenie,“ uzavrel Gröhling.

Prvý problém je v samotnej sume

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) vidí v súvislosti s jednodňovými oslavami za trištvrte milióna eur problém hneď v troch rovinách. Prvý problém vidí predseda PS Michal Šimečka v samotnej sume.

„Keď som to prvýkrát počul, myslel som si, že je to vtip. Nečaká nás okrúhle výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda. Tie peniaze sú takmer dvojnásobok oproti tomu, koľko bolo vyčlenených minulý rok, a aj vtedy to bolo kritizované,“ uviedol Šimečka s tým, že to nie je správne v kontexte toho, že štát nemá peniaze a takmer dva roky volá po tom, aby sa šetrilo, keď na Slovensku rastie počet ľudí, ktorí sú ohrození chudobou, keď sa rozpadávajú nemocnice a mosty, a keď na ľudí uvalili vyššiu DPH a transakčnú daň. „Čo si naozaj z ľudí robia srandu?“ dodal Šimečka.

Oslavy neorganizuje ministerstvo kultúry

To, po čom PS volá je, aby vláda šetrila na sebe a obmedzila svoj papalášizmus v podobe doživotných rent, tryskáčov, počtu štátnych tajomníkov či nového ministerstva.

„Teraz ešte prídu s tým, že dajú 750-tisíc na takúto akciu a budú nám tvrdiť, že sa naozaj nedá šetriť na výdavkoch štátu,“ zdôraznil predseda PS. Vláda podľa neho nevie šetriť na sebe, a preto majú ľudia vyššie ceny, DPH a platia transakčnú daň.

„Ešte aj rozpočet na takúto akciu musia zdvojnásobiť. Lebo to bude v skutočnosti oslava ich samotných,“ vyhlásil Šimečka. Druhý problém PS vidí v tom, že oslavy neorganizuje ministerstvo kultúry ale ministerstvo obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD).

„Ja sa pýtam prečo? Čo to má spoločné s obranou? Nepamätám si, že by príchod Cyrila a Metoda bol sprevádzaný nejakou vojenskou operáciou alebo bojmi. Ja sa obávam, že to je súčasť toho trendu, ktorý pozorujeme, kde si minister Kaliňák uzurpuje stále väčšiu a väčšiu moc na úkor rezortov, oblastí a projektov, ktoré by mali byť civilné,“ dodal Šimečka a upozornil, že ministerstvo obrany navyše funguje netransparentne, čo je dôvodom, prečo žiadajú vytvorenie expertnej komisie politických strán, ktorá by dohliadala na míňanie peňazí na rezorte obrany.

Robia si vlastné PR

Tretím rozmerom, ktorý progresívci vnímajú ako problematický, je to, že oslavy sú čisto straníckou akciou a propagandou Smeru-SD. Šimečka pripomenul, že na minuloročných oslavách Fico vyhlásil, že chce postaviť hrádzu proti progresivizmu a progresívne myšlienky nazval rakovinou.

„Potom podľa toho postupoval pri novele ústavy. Je to čistá PR propagandistická akcia Smeru, na ktorú sa budeme musieť všetci zložiť sumou trištvrte milióna eur. Predpokladám, že premiér tam bude mať ďalší nenávistný prejav,“ doplnil Šimečka s tým, že ide tak o zneužívanie peňazí daňových poplatníkov na vlastnú propagandu. „Správajú sa, akoby peniaze nás všetkých patrili im,“ uzavrel predseda PS.