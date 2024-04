Kouč slovenského majstra Stavjaňa naznačil pokračovanie v Nitre, do dôchodku sa nechystá ani Mezei

V stredu večer sa po druhý raz v histórii stali víťazmi slovenskej extraligy hokejisti Nitry a dokonali nevšedný príbeh. V 31.ročníku najvyššej súťaže sa stali majstrom aj napriek tomu, že po základnej časti skončili až na 8. mieste a o účasť vo štvrťfinále play-off museli bojovať v predkole.

V ňom prehrávali 1:2 na zápasy s trenčianskom Duklou, no i tak prenikli do ďalšej fázy. Vo štvrťfinále vyradili Poprad, víťaza základnej časti, v semifinále sa nezastavili ani na Michalovciach a vo finále „sfúkli“ Spišskú Novú Ves 4:0 na zápasy.

Podceňovaní boli právom

Pre kouča klubu spod Zoboru Antonína Stavjaňu je to druhý titul v slovenskej extralige, ten prvý získal v sezóne 2015/2016, keď sa s Nitrou radoval z prvej zlatej medaily.

„Bola to trochu zvláštna sezóna. Právom sme boli podceňovaní, lebo základná časť bola rozkolísaná. Ale naučili sme sa hrať play-off, zomkli sme sa a zvládli to. Vpred nás tlačili ľudia, a to nám dosť pomohlo,“ povedal kouč šampióna Antonín Stavjaňa v televíznom rozhovore JOJ Šport a dodal: „Musíme si vyhodnotiť sezónu, niečo oslávime a odpočinieme si. Uvidíme v najbližšej dobe. Dostal som od Nitry ponuku už počas série s Popradom, ale musím to ešte všetko zvážiť.”

Mezei naznačil pokračovanie kariéry

Pamätníkom premiérového titulu „corgoňov“ spred ôsmich rokov je aj kapitán Branislav Mezei, ktorý v októbri oslávil už 43. narodeniny. Rodáka z Nitry príbeh mužstva v tejto sezóne nadchol, a to aj napriek tomu, že v bohatej kariére zažil už takmer všetko.

„Stále som dúfal v ďalší titul, bola to vec, ktorú som si ešte chcel splniť a zažiť. Práve takéto ciele držia človeka v poctivom tréningu. Ten prechádzajúci titul bol prvý pre Nitru, takže bude navždy špecifický, ale tohtoročná jazda a to, ako sme prišli z ôsmeho miesta až k trofeji, je možno ešte pôsobivejšie,“ povedal urastený obranca pre JOJ Šport. Zároveň naznačil pokračovanie svojej kariéry.

„Uvidíme, aké mužstvo sa poskladá pre budúcu sezónu. Keď som sem prišiel, mali sme v pláne priniesť do Nitry titul. Teraz si možno povieme, že chceme získať tri,“ doplnil Mezei.

Najužitočnejší hráč play-off

Všetkých 21 duelov vo vyraďovacej fáze odohral v nitrianskom drese Samuel Buček, ktorého v stredu vyhlásili za najužitočnejšieho hráča play-off. Dvadsaťpäťročný útočník sa stal zároveň najlepším strelcom aj najproduktívnejším hráčom celej extraligovej sezóny.

„Som neskutočne šťastný. Na chalanov som veľmi hrdý, počas roka som k ním nebol vždy dobrý, ale videl som ich potenciál a snažil som sa im šliapať po krku. Individuálne ocenenie ma teší, ale oveľa dôležitejšie je to, že som výkonmi prispel k úspechu celého tímu,“ prezradil v televíznom rozhovore pre JOJ Šport trojnásobný víťaz Zlatej korčule (ocenenie pre najužitočnejšieho hráča play-off, pozn.).