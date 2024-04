Hokejisti Nitry postúpili do finále Tipos extraligy, Michalovčania získali bronzové medaily (video)

Nitrianska hokejová rozprávka bude mať aj finálové pokračovanie. Až ôsmy tím po základnej časti extraligy vyradil v play-off už tretieho súpera (v predkole Trenčín, vo štvrťfinále Poprad a v semifinále Michalovce) a zahrá si vo finále proti jednému z dvojice Košice – Spišská Nová Ves.

Nitra spečatila postup v domácom prostredí, keď v šiestom zápase série proti Michalovciam zvíťazila 4:3 po predĺžení.

Chcú vyhrať titul

Po bezgólovej prvej tretine vypredané tribúny pod Zoborom v tej druhej rozjasali zámorskí hráči Robert Jackson a Patrick Newell. Michalovce nezlomilo toto dvojgólové manko a v tretej tretine lotyšský líder tímu Kaspars Daugavinš znížil na 1:2. Keď v 56. min Jackson pridal svoj druhý a celkovo tretí gól Nitry, zdalo sa, že o prvom finalistovi je rozhodnuté.

Hostia zo Zemplína však ešte raz zabojovali a do konca riadneho hracieho času Maxwell Newton a Kristofers Bindulis vyrovnali na 3:3. Z predĺženia uplynulo sedem a pol minúty, keď domáci útočník Sebastián Čederle pohotovou strelou po prihrávke Jakuba Lacku stanovil postupovú definitívu pre Nitru.

„Chcel by som priniesť ešte jeden titul do Nitry a teraz sme k nemu blízko. Ktovie, či sa to ešte niekedy v mojej kariére zopakuje. Preto pôjdem do toho naplno a chcem vyhrať titul. Máme sebavedomie, veríme si, že môže zdolať hocikoho a to je dôležité. Dúfam, že nám to vydrží aj vo finále. Dáme do toho všetko,“ zhodnotil 43-ročný nitriansky kapitán Branislav Mezei vo videu na fejsbukovom profile klubu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Bronzové Michalovce

Hokejisti HK Nitra sa zatiaľ naposledy predstavili vo finále pred dvoma rokmi, keď nestačili na Slovan Bratislava 2:4 na zápasy. Dosiaľ jediný titul získali v sezóne 2015/2016. Michalovce majú po sobotňajšej prehry koniec sezóny a zároveň istotu zisku bronzových medailí bez ohľadu na výsledok série Košíc so Spišskou Novou Vsou.

Po základnej časti figurovali v tabuľke vyššie ako Spišiaci aj Košičania. Pre Michalovce je to druhý bronz v extraligovej histórii. Prvý získali v sezóne 2020/201 rovnako pod vedením súčasného fínskeho trénera Tomeka Valtonena.