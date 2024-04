Hokejisti HK Nitra sú už len krôčik od zisku majstrovského titulu v extraligovej sezóne 2023/2024. „Corgoni“ zvládli aj tretí duel finálovej série proti spišskonovoveským „rysom“ a vedú 3:0 na zápasy. O svojom druhom titule v histórii slovenskej extraligy môžu rozhodnúť už v stredu od 18.00 h, keď sa opäť v Nitre hrá zápas číslo 4.

Spišiaci pricestovali pod Zobor bez brankárskej jednotky Marcela Melicherčíka (interná záležitosť klubu) a s Filipom Surákom v bránke sa prakticky zopakovala situácia z predchádzajúceho zápasu na Spiši. Hostia už vo štvrtej minúte prehrávali 0:2 po góloch zámorských strelcov Sahira Gilla a Roberta Jacksona a keď pridal v 12. min Samuel Buček tretí zásah Nitry, zdalo sa, že je „vymaľované“.

Víťazstvo spečatili Bača a Jackson

Bol to už 36. gól Bučeka v sumáre celej sezóny a desiaty v play-off. Do konca prvej tretiny síce ešte Juraj Majdan v presilovke znížil na 1:3 z pohľadu hostí, ale viac gólov už Spišiaci nepridali. Domáci ešte v tretej tretine spečatili svoje zaslúžené víťazstvo gólmi Jacksona a Mateja Baču a za obrovských ovácií publika si vybojovali majstrovský „mečbal“.

Nitra má na dosah druhý majstrovský titul v histórii, Spišská Nová Ves chce ešte zabojovať. Foto: www.facebook.com

„Po treťom našom góle bolo na súperovi vidieť, že je dosť nalomený.Vedeli sme, že keď strelíme ďalší gól, budeme kontrolovať hru. Sme krôčik od toho, čo sme chceli a pevne verím, že to už dnes dotiahneme do víťazného konca,“ uviedol Samuel Buček aj vo vysielaní Rádia Slovensko. Kapitán Spišiakov Branislav Rapáč je sklamaný z vývoja finále, v ktorom bola Spišská Nová Ves mierny favorit, ale bojovať treba do konca.

Druhá zlatá a celkovo desiata medaila

„Hráme hokej, ktorý nechceme hrať. Prvých desať minút máme zlých. Potom začneme hrať hokej, ktorý chceme, no už je neskoro. Tento zápas však musíme zahodiť do koša, na ďalší zápas prídeme s iným nastavením a vyhráme,“ odhodlane vyhlásil Branislav Rapáč podľa denníka Šport.

Ak Nitra dotiahne svoje snaženie do úspešného konca, získa druhú zlatú a celkovo desiatu medailu v histórii slovenskej hokejovej extraligy (1-4-4). Spišská Nová Ves tento rok prvýkrát postúpila do finále a na konto si určite pripíše druhý cenný kov po vlaňajšom historickom bronze.

Ak aj Nitra získa zlato, v historickej tabuľke úspešnosti sa nedostane vyššie zo šiesteho miesta, keďže Banská Bystrica, Trenčín a Zvolen majú po tri majstrovské tituly. Na čele historického poradia sú Košice a Slovan Bratislava s 9 majstrovskými pohármi vo vitríne.