Kouč Országh nominoval na Nemecký pohár dovedna 25 hráčov, debutant Alex Čiernik

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh na novembrový turnaj o Nemecký pohár v Landshute nominoval dovedna 25 hráčov – dvoch brankárov, deväť obrancov a štrnásť útočníkov. V menoslove figuruje len jeden možný debutant – dvadsaťjedenročný útočník Alex Čiernik z fínskej Liigy.
Obľúbený kanadský tréner Ramsay je späť, na dvoch turnajoch bude pomáhať Országhovi
V tíme sú hokejisti prevažne zo slovenskej aj českej extraligy, či švédskej SHL. Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží Országhov trénerský štáb. Jeho súčasťou v pozícii asistenta bude aj niekdajší reprezentant Ivan Majeský. Správu priniesol oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Návrat Ramsayho je pozitívna správa. Už 74-ročný kanadský odborník mal v prvej polovici roka zdravotné problémy, počas leta sa zotavil a je pripravený pomôcť realizačnému tímu reprezentácie SR.
Országh má jasno v tom, či dá v reprezentácii šancu Ružičkovi a Studeničovi: Každý robí v živote chyby
„Už skôr sme avizovali, že by sme boli radi, keby s nami Craig pokračoval v spolupráci. Som veľmi rád, že mu to jeho zdravotný stav umožňuje a že môže prísť pomôcť hlavnému trénerovi Vladovi Országhovi, aby sme sa dobre rozbehli. Táto olympijská sezóna bude určite náročná. Akúkoľvek úlohu, o ktorú ho Vlado Országh požiada, bude Craig pripravený splniť. Ak bude treba, bude stáť na striedačke, ak to bude potrebné, bude hore na tribúne a prispeje svojimi postrehmi. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam bude určite veľkou oporou pre trénerský tím,“ povedal generálny manažér výberu a šéf SZĽH Miroslav Šatan.
Novou tvárou v realizačnom tíme je Ivan Majeský, niekdajší fyzicky dobre stavaný obranca odohral za Slovensko dovedna 97 stretnutí a strelil v nich štyri góly. Krajinu reprezentoval na šiestich MS a dvoch olympijských turnajoch. Aktuálne je asistent trénera v českom Kladne. „Bývalí asistenti pri reprezentácii sú dnes hlavnými trénermi vo svojich kluboch, preto je pre nich náročnejšie opustiť tímy počas reprezentačnej prestávky. Bude záležať na hlavnom trénerovi, či pôjde o jednorazovú spoluprácu, alebo bude pokračovať aj ďalej. Vlado s Ivanom spolupracovali už v minulosti, dobre sa poznajú a sú na seba zvyknutí. To, či ich spolupráca bude pokračovať, ukáže až čas,“ dodal Šatan.
Kapitán z Pekingu potreboval po úspešných rokoch v Leksande v kariére nový impulz
Hlavný kouč Országh v úvode aktuálnej sezóny veľa cestoval, komunikoval s viac ako 30 hráčmi zo širšieho kádra. „V prvej fáze som si pozrel najmä našich chlapcov v Česku. Komunikoval som s hráčmi z Brna, ktorí majú od začiatku sezóny po novembrovú prestávku na programe 23 zápasov, takmer tri zápasy do týždňa. Majú toho dosť, preto sme sa dohodli, že počas tejto reprezentačnej prestávky dostanú oddych. O tom, že program v Česku je náročný, svedčí skutočnosť, že azda každé mužstvo v súťaži má niekoľko zranených hráčov. Sledoval som aj zápasy Vítkovíc či iných tímoch s našimi hráčmi vrátane Švédska,“ prezradil.
V novembri dostal voľno aj Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu. k dispozícii však bude v decembri v generálke na februárové ZOH 2026. „Komunikoval som s ním. Okrem ligových duelov hrajú viacerí naši chalani aj Ligu majstrov. V kluboch sú kvalitne vyťažení, niektorí idú prakticky nonstop dva mesiace. Nemá zmysel ťahať ich v čase, keď si môžu konečne trošku oddýchnuť. Nechceme ich zavariť a zničiť v prvej polovici sezóny. Radi ich uvidíme v decembri vrátane Tatara, ktorý príde, ak bude zdravý,“ pokračoval Országh.
Strach o Ramsayho. Opäť skončil v nemocnici, zrejme už nebude trénovať. Zväz reagoval - VIDEO, FOTO
V Nemecku na Slovákov čakajú tri stretnutia, okrem domácich ich preveria aj Rakúšania a Lotyši. O mesiac neskôr v domácom prostredí si zase zmerajú sily s Nórskom a Lotyšskom. „Do olympijských hier máme k dispozícii päť zápasov, aby sme našli nejaké ideálne dvojičky, trojičky. Na Nemeckom pohári sa črtá vhodná príležitosť, a to aj z dôvodu, že kvalita súperov bude vysoká. Pre Nemcov to bude generálka na olympiádu, keďže v decembri nemajú prestávku. Rakúšania hrajú posledné dva roky veľmi dobre, Lotyši takisto. Chceli sme zobrať čo najviac hráčov, preto idú s nami traja navyše,“ dodal Országh.
Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemecký pohár 2025 (zdroj: SZĽH):
Brankári: Eugen Rabčan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Michal Beňo, František Gajdoš, Matúš Hlaváč, Michal Ivan, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Tomáš Královič, Dávid Romaňák, Mislav Rosandič
Útočníci: Peter Cehlárik, Viliam Čacho, Maxim Čajkovič, Sebastián Čederle, Alex Čiernik, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Róbert Lantoši, Oliver Okuliar, Matej Paulovič, Miloš Roman, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč