Obľúbený kanadský tréner Ramsay je späť, na dvoch turnajoch bude pomáhať Országhovi

Bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay je späť. Už 74-ročný Kanaďan čoskoro priletí na Slovensko a v novembri bude súčasťou národného A-tímu na Nemeckom pohári. A zostane aj na december na domácu reprezentačnú akciu.
Ako informoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na sociálnych sieťach, zdravotný stav zámorského odborníka sa výrazne zlepšil. „Sme veľmi radi, že počas leta sa bývalému hlavnému trénerovi našej reprezentácie polepšilo zdravotne natoľko, že je pripravený z vlastnej vôle opäť pomôcť slovenskému hokeju,“ uviedol zväz.
Craig Ramsay viedol reprezentáciu SR od roku 2017 až do jari 2025. Zápal pľúc a následná liečba ho pripravili o svetový šampionát vo Švédsku. Zaskakoval za neho Vladimír Országh, ktorý sa neskôr stal jeho riadnym nástupcom. A kým v minulosti Országh pomáhal Ramsaymu, teraz bude Ramsay pomáhať Országhovi.
Kanaďan potiahol Slovákov k bronzu na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.