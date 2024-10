Košický uragán v druhej tretine sfúkol Nitru, chuť víťazstva spoznali už aj na Liptove (video)

Spišský hokejový rýchlik začína unikať súperom. V ôsmom extraligovom kole Spišiaci zvíťazili v Nových Zámkoch 5:2 a po siedmom víťazstve za sebou majú na čele dvojbodový náskok pred Banskou Bystricou.

Hokejisti spor Urpína doma zdolali Popradčanov 3:2 po nájazdoch a zo siedmich víťazstiev dosiahli až tri v predĺžení alebo po nájazdoch. Tretie už sú Košice, ktoré doma otočili súboj s majstrovskou Nitrou z 0:2 na 5:3.

Na opačnom póle tabuľky zostal posledný Liptovský Mikuláš, ale konečne zvíťazil (2:1). O dva body pre hokejistov z Liptova sa v predĺžení súboja proti Slovanu Bratislava postaral poľský útočník Aron Chmielewski.

Mali viac strieľať

Banská Bystrica viedla ešte päť minút pred koncom nad Popradom 2:0, ale potom hostia za tri minúty strelili dva góly a išlo sa do predĺženia aj nájazdov. Ten rozhodujúci premenil na bystrickej strane Ján Petriska.

„Z našej strany solídny zápas, odviedli sme dobrú prácu, ale na konci sme sa stiahli trochu viac, ako sme sa mali,“ povedal autor víťazného gólu Petriska pre denník Šport. „Mali sme si lepšie ustrážiť tesný náskok, mali sme presilovku a viac strieľať, ale aj tak sme vďační za extra bod. Získavame ich tým, že hráme veľmi dobre tímovo a pomáhame si,“ doplnil Petriska.

„Môžeme byť vďační za bod. Mali sme zbytočné vylúčenie v predĺžení, už tam sa nám to mohlo vypomstiť a nájazdy sú lotéria. Musíme ich asi začať trénovať. Verím, že tento bodík je odpich a posunie nás to ďalej,“ uviedol útočník Popradu Markus Suchý.

Rozhodli presilovky

Šláger kola sa hral v Steel aréne, kde Košice štvorgólovým uragánom v druhej tretine otočili súboj s Nitranmi z 0:2 na 4:2 a nakoniec to dotiahli na 5:3. Domáci strelili tri góly v presilovkách a dvakrát v nej zakončoval fínsky kanonier Joona Jääskeläinen.

„Bol to pre nás veľký test. Súper hrá výborný hokej, má nového trénera. Na tento zápas sme sa tešili. V prvej tretine bolo niekoľko únikov na oboch stranách, Nitra ich lepšie využila. Druhú tretinu sme fantasticky odohrali, dali sme v nej tri góly počas presiloviek. Počas hry piatich proti piatim sme hrali jednoducho. V tretej časti sme zablokovali veľa striel. Sme veľmi vďační za zisk troch bodov,“ uviedol tréner Košíc Dan Ceman na pozápasovej tlačovke, cituje ho web kosiceonline.sk.

„O výsledku rozhodli špeciálne tímy, teda presilovky a oslabenia. My sme naše oslabenia opäť nezvládli – rovnako ako v minulom zápase a v presilovkách sme sa nepresadili. Súper to mal presne naopak. To bola hlavná príčina našej prehry. V závere sme sa snažili vyrovnať, mali sme šance, no napokon rozhodli spomenuté faktory,“ zhodnotil tréner Nitry Andrej Kmeč.

Výhra oboch Dukiel

Víťazstvá, zdá sa, zachutili Trenčanom. Doma si poradili s nováčikom zo Žiliny 4:3 a po druhom triumfe v sérii sa posunuli na deviate miesto práve za Žilinčanov.

Zvolen však sériu prehier nezastavil. V Michalovciach prehral 4:5 a jeden z ašpirantov na titul je s piatimi bodmi druhý od konca.