Poslanci Šimko a Sitkár plánujú do parlamentu predložiť vlastný návrh o mestských častiach v Košiciach

Poslanci parlamentu Igor Šimko (Hlas-SD) a Andrej Sitkár (Smer-SD), ktorý je aj poslancom mestského zastupiteľstva v Košiciach, plánujú do parlamentu predložiť vlastný návrh optimalizácie mestských častí (MČ) v Košiciach.

Zmeny zákona o meste

Ich návrh pracuje so šiestimi MČ, a tiež so zmenami zákona o meste Košice. Poslanci zdôraznili, že zmeny je potrebné prijať do tohtoročného októbra, teda rok pred najbližšími komunálnymi voľbami. Šimko pre agentúru SITA uviedol, že legislatívny proces majú nafázovaný tak, aby sa to stihlo.

„Nikoho nechceme zrušiť ani zlúčiť, náš návrh zachováva historické náležitosti a identitu, zároveň tvoríme budúcnosť Košíc šiestimi celkami, do ktorých tie doterajšie budú patriť. Dávame demokratický priestor diskusii v Mestskom zastupiteľstve, ale najmä prijatiu zásadného a konečného rozhodnutia o počte mestských častí v Košiciach do mája, aby o sebe rozhodli práve tí, ktorí sú v trvalom konflikte záujmov,“ uviedol Šimko poukazujúc, že viacerí starostovia sú zároveň poslancami mestského zastupiteľstva.

Úprava mestských častí

Sitkár doplnil, že zmeny do parlamentu predložia, pretože bez ohľadu na to, či úpravu počtu MČ prijme mestský alebo národný parlament, bude potrebná aj zmena zákona o meste Košice.

Potrebné bude riešiť napríklad prechod majetku a práv a povinností, ale aj počet mestských či miestnych poslancov. Počet mestských poslancov by sa napríklad mohol zvýšiť zo 41 na 45. Cieľom je, aby všetci obyvatelia mali zástupcu v mestskom zastupiteľstve. Šimko dodal, že sa nebránia ani vyššiemu počtu poslancov. „Ak ušetríme na počte MČ a ich aparátoch, tak nech je tá prenesená demokracia cez toho mestského poslanca,“ uviedol.

Šimkov a Sitkárov návrh ráta s tým, že doterajšie MČ by sa mali stať miestnymi časťami so všetkými historickými názvami, symbolmi aj identitou obyvateľov. Novými celkami by mali byť Košice 1, ktoré by zahŕňali Sídlisko Ťahanovce, obec Ťahanovce, Sever, Džungľu a Kavečany.

V rámci časti Košice 2 by sa mali spojiť súčasné MČ Západ (Terasa), Sídlisko KVP, Myslava, Lorinčík, Poľov, Pereš a Šaca. Košice 3 by mali vzniknúť z MČ Dargovských hrdinov a Košickej Novej Vsi a časť Košice 4 by mala byť tvorená MČ Juh, Nad Jazerom, Barca, Šebastovce, Krásna a Vyšné Opátske. Samostatnými miestnymi časťami by mali ostať Staré mesto a Luník IX.

Nezlučiteľnosť pozícií

Návrh poslancov NR SR zahŕňa aj nezlučiteľnosť pozície starostu a mestského poslanca či zníženie počtu miestnych poslancov na približne 110, zo súčasných 190.

Navrhujú aj tretieho námestníka primátora, ktorý by mal mať kompetencie najmä pre výkon potrieb mestských častí. To by malo zahŕňať aj proces racionalizácie, prechodu práv, povinností, kompetencií či potrieb obyvateľov, a tiež komunikáciu s ich volenými zástupcami a mestským magistrátom.

„V uliciach Košíc spúšťame ako predkladatelia zmeny zákona petíciu za model, ktorý navrhujeme, pretože ľudia si zaslúžia informácie a budeme radi aj za ich podporu. Nebránime sa ani dodatočnej téme zrovnoprávnenia kompetencií a ich financovania v mestských častiach, po ktorom volajú doterajší starostovia, mesto to však doposiaľ nevyriešilo, podrobíme to preto ďalšej diskusii medzi ľuďmi. Stále apelujeme na vedenie Košíc, aby dodalo analýzu, ktorou sa zaštiťovalo, nedostali sme však ani v dvoch termínoch žiaden výstup, najprv koniec roka, potom marec, uvidíme čoho sa dočkáme, avšak vety typu o nás bez nás odmietame, pretože podaná ruka tu je trištvrte roka.“ zdôraznil Šimko.

Záujem o spätnú väzbu

Pre agentúru SITA uviedol, že majú záujem o spätnú väzbu od občanov, poukázal na to, že v minulosti prieskum ukázal, že väčšina Košičanov si praje menej MČ.

Na margo nedávneho podnetu generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý sa stotožnil s podnetom 14 MČ Košíc a na Ústavnom súde SR napadol viaceré ustanovenia zákona o meste Košice, práva rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende, sa Šimko vyjadril, že rešpektujú výhradu starostov malých MČ. Na rozhodnutie ústavného súdu si chcú počkať.

„Naša činnosť nie je dotknutá týmto pozastavením účinnosti, alebo vypustením určitého paragrafu,“ poznamenal.