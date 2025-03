Poslanci Košíc schválili uznesenie o financovaní prostredníctvom EIB, modernizovať by tak mohli infraštruktúru

Mestskí poslanci v Košiciach schválili uznesenie o financovaní investícií mesta a Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB).

Primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) zároveň mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní požiadalo, aby s EIB prerokoval financovanie týchto projektov a zistil aj presné podmienky financovania či úveru. Tieto podmienky by mal následne predložiť na prerokovanie na nasledujúce rokovanie zastupiteľstva.

Mohli by nakúpiť elektrické autobusy

„Primátor Jaroslav Polaček prezentoval poslancom možnosť získať výhodné financovanie od EIB, ktoré by umožnilo realizovať strategické rozvojové projekty s dôrazom na udržateľnosť a modernizáciu mestskej infraštruktúry. Zastupiteľstvo informoval o tom, že EIB ponúka mestu možnosť kombinácie úveru s maximálnou splatnosťou 25 rokov spolu s grantom až do 25 percent v rámci Mechanizmu spravodlivej transformácie (PSLF) by mohli značne znížiť náklady na financovanie a zvýšiť ich efektívnosť,“ uvádza mesto Košice.

Podľa primátora by takto získané prostriedky mohli byť využité napríklad na nákup elektrických autobusov pre DPMK, rekonštrukciu depa, ale napríklad aj rekonštrukcie Polikliniky KVP a zdravotného strediska Ťahanovce. Ďalšie investície by mohli smerovať aj do ZOO Košice, prípadne do znižovania energetickej náročnosti na ZŠ či dopravnej infraštruktúry.

„Poslanci nám dali mandát, na ktorého základe sa môžeme dostať k výhodnému financovaniu z EIB a zároveň by sme mohli získať grant až do 25 percent. Máme pripravených niekoľko projektov, ktoré chceme ponúknuť EIB na schválenie. Vďaka týmto peniazom by sme výrazne dokázali skvalitniť fungovanie DPMK a celkovo dopravu v meste,“ uviedol Polaček.

Znížiť chcú energetickú náročnosť materskej školy

Poslanci mestského zastupiteľstva tiež schválili viacero žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Mesto podá napríklad žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na Revitalizáciu verejného priestranstva Baštovanského a Clementisova na sídlisku Dargovských hrdinov. Predpokladaná výška oprávnených výdavkov predstavuje zhruba 495-tisíc eur. Spoluúčasť mesta by mala byť osem percent.

„Takisto bola schválená žiadosť na Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Kalinovská 9 v predpokladanej výške celkových výdavkov projektu 1 970 000 eur, kde spolufinancovanie mesta dosiahne maximálnej päť percent z celkových výdavkov projektu 98 500 eur,“ informovala samospráva.

Poslanci odobrili aj žiadosť mesta na Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hečkova 13 v Barci. Predpokladaná výška investície je viac ako 1,8 milióna eur, spoluúčasť mesta by v tomto prípade predstavovala len prípadné neoprávnené výdavky.

Modernizácia vyhliadkovej veže

„Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu križovatky Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová v predpokladanej výške oprávnených výdavkov 308 900 eur,“ uviedlo mesto.

Doplnilo, že má spracovanú projektovú dokumentáciu a vydané je aj právoplatné stavebné povolenie. Poslanci podporili aj žiadosť na Modernizáciu Vyhliadkovej veže. Výdavky projektu by mali byť 385-tisíc eur. Mesto by sa na modernizácii malo podieľať sumou minimálne 30 800 eur.

Modernizácia vyhliadkovej veže by mala zahŕňať celkovú rekonštrukciu telesa veže i modernizáciu návštevníckeho systému, pribudnúť by malo aj nové osvetlenie, zabezpečovací systém a nové prvky pre zvýšenie jej atraktivity.

„Zastupiteľstvo schválilo aj predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie centra služieb pre seniorov Gerlachovská 10 v Košiciach. Predpokladané výdavky by mali dosiahnuť 4 652 935 eur, z eurofondov by malo na tento účel prísť 2 652 850 eur,“ dodala samospráva.