Košice zvíťazili nad Spišiakmi a vyrovnali stav semifinálovej série, rozhodne siedmy zápas

Konfrontáciu medzi hokejistami Spišskej Novej Vsi a Košíc v semifinále play-off slovenskej extraligy 2023/2024 rozlúskne až utorňajší rozhodujúci siedmy zápas.

Úradujúci slovenský šampión z Košíc totiž v nedeľňajšom šiestom stretnutí využil výhodu domáceho ľadu a vďaka triumfu 4:1 vyrovnal stav semifinálovej série na 3:3.

Tri góly v úvodnej tretine

Zverenci domáceho trénera Dana Cemana položili základ svojho úspechu už v úvodnom dejstve, keď brankára Marcela Melicherčíka prekonali až trikrát. Hostia dokázali v 9. minúte vyrovnať na priebežných 1:1 zásluhou obrancu Juraja Valacha, no z pohľadu gólov to bolo z ich strany všetko.

„Nebolo to z našej strany ideálne. Naše predstavy o tomto zápase boli iné. Prvá tretina nebola zlá, mali sme šance, ale súper bol efektívny. Tam sa to už fakticky rozhodlo, lebo sme sa nevedeli vrátiť do zápasu. Košice sú húževnaté a stále sú favorit série, lebo majú najväčšie ambície na titul,“ vyhlásil Valach po stretnutí v mixzóne.

Siedmy duel je 50 na 50

Košičania v zápase číslo šesť predviedli veľkú psychickú odolnosť a vynútili si napokon siedmy zápas na ľade súpera.

„Začiatok bol kostrbatý, ale som rád, že sme to zvládli. Počítali sme s tým, že to bude na sedem zápasov, lebo Spišská Nová Ves má kvalitné mužstvo. Predikcie sa naplnili a séria je taká, aké má byť play-off. Je to o siedmom zápase a dúfam, že ho zvládneme. V siedmom zápase je to 50 na 50, bude to tvrdý boj o každý kúsok ľadu. Dúfam, že to ´urveme´,“ poznamenal útočník Tomáš Mikúš, ktorý v nedeľňajšom dueli zaznamenal dve asistencie.