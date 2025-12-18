Košice zrejme našli trénera na dlhšie obdobie. Černák dostal zmluvu do konca mája 2027

Futbalisti FC Košice na tretí pokus v tomto ligovom ročníku konečne našli trénera. Po nepresvedčivých výkonoch a výsledkoch a páde až na posledné miesto tabuľky Niké ligy nastali v tíme trénerské výmeny.
Po Romanovi Skuhravom a Františkovi Strakovi dali v Košiciach dôveru trénerovi z domácich zdrojov Petrovi Černákovi a keďže sa osvedčil, jeho dočasný status zmenili na trvalý. Černák a jeho asistenti dostali zmluvu do 31. mája 2027 a hlavný tréner Košíc ju už aj podpísal.
Jednohlasné rozhodnutie
Pod jeho vedením žlto-modrí bodovo aj herne ožili a do jarnej časti vstúpia s jasným smerom, stabilitou a ambíciou posunúť sa v tabuľke vyššie zo súčasného predposledného miesta.
„Ak sa pozrieme na charakteristiky, ktoré požadujeme od hlavného trénera FC Košice, rozhodnutie ponechať pri A-mužstve Petra Černáka bolo jednohlasné. Zapadá do profilu osobnosti, ktorú hľadáme do budúcnosti, a je vynikajúcou reprezentáciou nášho klubu. Tešíme sa na to, že nadviažeme na silný jesenný finiš, ktorý on, realizačný tím aj mužstvo spoločne dosiahli,“ povedal športový riaditeľ košického FC Terry Westley.
Košice od začiatku sezóny čakali na zápas, v ktorom by neinkasovali gól. Dočkali sa proti Slovanu - VIDEO
Prišiel, videl a víťazí
Černák prišiel ku kormidlu po 15. kole, keď mali Košičania na konte iba 7 bodov a krčili sa na dne tabuľky Niké ligy. V ďalších štyroch zápasoch už pod jeho vedením Košičania pridali 7 bodov vrátane víťazstva nad úradujúcim majstrom ŠK Slovan Bratislava (2:0). A postúpili aj do štvrťfinále Slovnaft Cupu po dominantnej výhre v Ružomberku.
Ščasný je rozčarovaný po nečakanom konci v Trnave: Bolo to celé zvláštne, zo sklamania prišiel poriadny hnev - FOTO
Rýchla dohoda
„Zomkli sme sa ako tím, odohrali veľmi dobré zápasy a uhrali dôležité body. Cítili sme podporu od vedenia klubu aj nového športového riaditeľa Terryho Westleyho, ktorý prišiel do klubu týždeň po našom vymenovaní ako dočasného vedenia A-tímu. Takže keď sme sa začali baviť o zmene statusu na trvalý stav, rýchlo sme sa dohodli. Teší nás, že sme dokázali vrátiť dôveru klubu, ktorý dal šancu pracovať trénerom z akadémie pri prvom tíme,“ vyhlásil Peter Černák na klubovom webe Košíc.