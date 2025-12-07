Košice od začiatku sezóny čakali na zápas, v ktorom by neinkasovali gól. Dočkali sa proti Slovanu - VIDEO

Výsledky sobotných zápasov 17. kola Niké ligy zrejme nepotešili tradičných tipérov. Svoje zápasy prehrali prvý, druhý aj piaty tím tabuľky, zatiaľ čo tie zo spodných poschodí víťazili.
Piate Michalovce dostali doma „nakladačku“ od Podbrezovej (0:4), druhá Žilina rovnako v domácom prostredí nestačila na deviaty Ružomberok (1:2), ale najväčšie prekvapenie sa zrodilo v Košiciach.
Prvý zdolal posledného
V súboji posledného s prvým sa zrodilo presvedčivé víťazstvo Košíc 2:0. Košice od začiatku sezóny márne čakali na zápas, v ktorom by neinkasovali ani jeden gól.
Teraz sa konečne dočkali v súboji s úradujúcim šampiónom Slovanom, ktorý ešte pred rokom trápil slávne značky v lukratívnej Lige majstrov a nedávno si pripísal cenné víťazstvo nad španielskym Vallecanom (2:1) v Konferenčnej lige UEFA.
Tak sa hrá o záchranu
Košické góly strelili kapitán z obrany Ján Krivák a mladík z útoku Milan Rehuš. Z mála šancí Slovana sa neujala ani jedna, a tak sa zápas na radosť vyše štyroch tisícok košických fanúšikov na tribúnach skončil 2:0.
„Na Slovan sme sa pripravovali s rešpektom, ale pristúpili sme k tomu tak, ako sa má v boji o záchranu. Hrali sme ako jeden tím, ako jeden muž. Chalani za to boli odmenení a ja im za to ďakujem,“ pochválil svojich zverencov tréner FC Peter Černák cituje ho web kosiceonline.sk.
Nahnevaný Kašia
„Bolo to z našej strany veľmi zlé. Kritiku si zaslúžime všetci, rovnako ja, ani náhodou sme sa nepriblížili k tomu, ako by sa mal Slovan na ihrisku prezentovať,“ skonštatoval stopér Slovana Guram Kašia po zápase, cituje ho klubový web skslovan.com.
„Belasí“ utrpeli prvú prehru u súpera v tomto ročníku Niké ligy. Keďže tesne pred nimi prehrali Žilinčania svoj domáci duel s Ružomberkom, zostávajú na prvom mieste.
Stále sú prví
„Je len veľké šťastie, že sme po dvoch prehrách s tímami zospodu tabuľky naďalej prví. Najhoršie je, že tí súperi boli lepší než my. Aj to svedčí o tom, akí sme my boli zlí. My sme si dnes nezaslúžili nič, ani len nosiť dres Slovana. Som nahnevaný,“ dodal skúsený Gruzínec.