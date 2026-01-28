Huliak si na ministerstvo ulovil skvostnú posilu. Jeho poradcom má byť strieborný medailista z MS 2012

Patrik Mindžák
Patrik Mindžák
Marcel Haščák, HC Košice
Marcel Haščák v drese HC Košice. Foto: archívne, SITA/Ivan Fleischer.
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR rozširuje svoj tím, podľa informácií webu tvnoviny.sk by sa k nim mal pridať slovenský hokejista Marcel Haščák.

Po prezidentovi Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslavovi Šatanovi sa tak Rudolfovi Huliakovi podarilo získať ďalšie známe meno.

Bývalý reprezentant a strieborný medailista z MS 2012 by mal byť oficiálne predstavený počas stredajšej (28.1.) tlačovej konferencii.

Haščák by mal pôsobiť ako poradca ministra. Aktuálne 38-ročný rodák z Popradu nehrá za žiaden klub, chce sa venovať rodine a trom deťom.

V minulosti hrával za Košice, Slovan Bratislava, „kamzíkov“, nevynechal ani českú extraligu či ruskú nadnárodnú KHL.

