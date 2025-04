Žilina odmietla koniec sezóny, séria bude pokračovať. Vlci sa nezlomili ani za nepriaznivého stavu - VIDEO

Hokejisti tímu Vlci Žilina odvrátili mečbal HK Nitra a znížili stav semifinálovej play-off série na 2:3 na zápasy. Na ľade „corgoňov“ zvíťazili tesne 3:2.

Domáci viedli 1:0 aj 2:1, no na postup do druhého finále za sebou to napokon nestačilo. V 51. minúte rozhodol o triumfe nováčika Róbert Varga. Gól padol v presilovej hre.

Žilinčania sa tiež mohli oprieť o výborne chytajúceho brankára Connora LaCouveeho. Aj preto sa séria predĺžila a šieste pokračovanie napíše v Žiline v nedeľu 13. apríla.

„Myslím si, že výkon nebol zlý. Chalani odviedli maximum, škoda prvej tretiny, ktorá bola z našej strany dobrá. Za stavu 1:0 sme mali šance na to, aby sme odskočili, naopak, súper vyrovnal. Od toho momentu sme boli trochu strnulí. Síce sme išli do vedenia, ale rýchlo sme dostali gól. Dnes sa nám nepodarilo dať gól v presilovke, Žiline áno,“ uviedol tréner Nitry Andrej Kmeč pre web hockeyslovakia.sk.

Mužstvo Žiliny bolo koncentrované ešte pred samotným stretnutím, povedal asistent tamojšieho kouča Daniel Babka.

„Dá sa povedať, že všetci chalani chceli odohrať zápas, ktorý nebude posledný. Obrovské srdce, nasadenie a bojovnosť. Dôležité bolo, že súper neodskočil ani raz na viac ako gól. Chalani stále žili, verili, potom to sme to už zlomili,“ prezradil pre spomínaný web.

„Sme radi za víťazstvo, ale berieme ho s pokorou. Predviedli sme veľkú bojovnosť, od každého jedného to bol výborný výkon. Connor LaCouvée si zaslúži veľkú poklonu. Musíme všetko, čo sme predviedli, preniesť aj do domáceho zápasu,“ avizoval kapitán Vlkov Rastislav Dej pre klubovú webstránku.

V základnej časti sa zo štyroch vzájomných stretnutí vždy z víťazstva tešili hráči Nitry. Play-off je však iná súťaž, čo sa potvrdzuje aj tento ročník.

Slovenská Tipos extraliga zatiaľ nepozná ani jedného finalistu. HC Košice môžu večer od 18.00 h rozhodnúť o postupe na ľade Zvolena.

„Rytierom“ sa však podarilo znížiť nepriaznivý stav z 0:3 na 2:3 na zápasy. Nič iné ako vyrovnanie série si neprepúšťajú.