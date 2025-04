Košice doma zlyhali pred vyše 6-tisíc divákmi. Nestrelili ani gól a pokračuje sa vo Zvolene - VIDEO

Košické sebavedomie zažilo v semifinále play-off poriadny otras. V piatom súboji série proti Zvolenu košickí hokejisti doma pred vyše 6100 divákmi v Steel aréne nielenže prehrali so Zvolenom, ale nestrelili ani gól.

Po výsledku 0:3 sa séria ešte raz presúva do Zvolena za stavu 3:2 na zápasy z pohľadu Košíc. Zápas číslo 6 príde na rad v sobotu 12. apríla od 18.00 h.

Slabá tretina

Zverenci Dana Cemana odohrali veľmi slabú prvú tretinu. Mali iba sedem striel na bránku a neskórovali ani v troch presilovkách. Naopak pri vylúčení Kyla Olsona skóroval v oslabení Matej Macek a hostia viedli 1:0. V druhej tretine síce trénerskému štábu Košíc vyšla výzva a gól Olsona bol neuznaný, ale domácich hráčov to nepovzbudilo.

Dvakrát do prázdnej bránky

Zvolen pozorne bránil a vyrážal do brejkov, zatiaľ čo „oceliari“ si za svoj výkon vypočuli z hojne zaplnených tribún aj piskot. Svoje víťazstvo spečatili hostia v závere tretej tretiny, keď do prázdnej bránky skórovali David Keefer a Patrik Marcinek.

Čo očakáva Mikula?

„K dvom víťazstvám v sérii nás doviedlo čítanie hry Košíc, hľadali sme ich slabiny a najmä v prvej tretine v Košiciach sa nám to podarilo. Konkrétnosti nebudem prezrádzať. Dúfam, že u nás doma bude plná hala. Nič iné neočakávame,“ povedal Peter Mikula, tréner HKM Zvolen, v reakcii pre JOJ Šport.

Veľa nervozity

„V našej hre bolo príliš veľa nervozity, najmä v prvej tretine. Nevytvárali sme si šance, presilovky boli veľmi slabé. Spokojný som len s oslabeniami. V ďalšom zápase možno niečo zmeníme v zostave, ale najmä musíme byť sebavedomí a nepôsobiť nervózne. Je to o malých detailoch, ktoré by mali fungovať v našej hre. Viac sa musíme tlačiť s pukom do bránky, lebo odtiaľ padajú góly,“ zhodnotil Dan Ceman, tréner HC Košice.

Hrdina Kantor

Hrdinom štvrtkového večera v Steel aréne bol z pohľadu Zvolena brankár Pavel Kantor, ktorý pochytal všetkých 27 striel, ktoré na neho smerovali. Najmä v záverečnej hre Košíc bez brankára zneškodnil niekoľko košických tutoviek.

Košice pod tlakom

„Domácim nešli presilovky a keď na nich fanúšikovia začali pískať, bola to naša výhoda. Dôležitý bol náš gól v oslabení a celkovo to bol výborný výkon z našej strany. Chlapci predo mnou zablokovali množstvo striel a to by mohol byť recept na Košice. Viedli 3:0 na zápasy, teraz je to 3:2, tak verím, že teraz budú oni pod tlakom,“ cituje Kantora denník Šport.

„Chcem, aby sme doma zvíťazili a rozdali si to s Košicami v siedmom zápase a malo to správne grády,“ dodal brankár Zvolena.