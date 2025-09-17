Košice budú hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Košice budú vo štvrtok 18. septembra hostiť druhú etapu cyklistických pretekov Okolo Slovenska, polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, cyklistický pelotón sa cez metropolu východu bude presúvať od 13:30 do približne 15:30.
Policajti uzatvoria križovatky
„Cyklisti budú jazdiť za plnej premávky, pričom ich bude sprevádzať policajné vozidlo alebo motocykel spolu s vozidlami organizátorov. Policajti budú na nevyhnutne potrebný čas uzatvárať križovatky, kruhové objazdy či priechody pre chodcov, aby pelotón bezpečne prešiel,“ uvádza polícia.
Polícia bude dohliadať na bezpečnosť cyklistických pretekov Okolo Slovenska, upozorňuje aj na obmedzenia
Trasa pelotónu povedie z Košickej Belej cez Alpinku, Čermeľskú cestu, následne cez Hlinkovu ulicu, Národnú triedu, Gorkého, Štefánikovu, Roosveltovu, Pribinovu, Mojmírovu a Štúrovu ulicu. Pokračovať bude pelotón cez Moldavskú, Triedu SNP, Festivalové námestie a Watsonovu.
„Prosíme vodičov a chodcov o trpezlivosť a ohľaduplnosť a divákov, aby povzbudzovali iba z bezpečných a vyhradených miest. Bezpečnosť pretekárov aj divákov je prvoradá,“ apeluje polícia.
Obmedzená bude aj MHD
Na obmedzenia MHD v súvislosti s cyklistickými pretekmi upozornil aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Ako uviedol, obmedzenia v premávke MHD potrvajú v čase od 13:30 do 15:30.
„Počas prejazdu pelotónu budú na viacerých miestach krátkodobo uzatvorené cesty a ulice. Premávka autobusov a električiek bude riadená políciou a na nevyhnutný čas pozastavená,“ ozrejmil DPMK. Cestujúcu verejnosť vystríha pred výraznými meškaniami a výpadkami spojov na takmer všetkých linkách MHD.