Polícia bude dohliadať na bezpečnosť cyklistických pretekov Okolo Slovenska, upozorňuje aj na obmedzenia

Policajti budú v dňoch 17. až 21. septembra zabezpečovať verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky počas 69. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Ako ďalej informovalo policajné prezídium, preteky sa uskutočnia na trasách medzi mestami Bardejov – Svidník – Košice – Kežmarok – Banská Bystrica – Vráble – Sládkovičovo – Nová Dubnica – Kohútka.
„Počas jednotlivých etáp budeme dohliadať na bezpečnosť účastníkov aj divákov, regulovať dopravu a v spolupráci s organizátormi zabezpečovať bezproblémový priebeh podujatia,“ uviedli policajti.
Dopravné obmedzenia
Prešovská krajská polícia na sociálnej sieti informovala, že medzinárodné cyklistické preteky prinesú dopravné obmedzenia v okresoch Bardejov, Svidník, Prešov, Kežmarok a Poprad.
Pelotón prejde dotknutými úsekmi v stredu 17. septembra približne od 12:00 do 17:00 v okresoch Bardejov a Stropkov, vo štvrtok 18. septembra od 10:00 do 12:30 v okresoch Svidník, Bardejov, Sabinov, Prešov a v piatok 19. septembra platia obmedzenia od 10:00 do 12:00 pre okresy Kežmarok a Poprad. V uvedenom čase budú platiť uzávierky ciest a obmedzenia dopravy v obciach a mestách, ktorými povedie trasa pretekov.
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť
Polícia žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov organizátorov a príslušníkov polície. Zároveň žiada, aby vodiči svoje vozidlá neparkovali pri ceste „Je potrebné rátať s možným zdržaním pri prejazde dotknutými úsekmi a v prípade potreby zvážiť využitie alternatívnych trás,“ upozornila polícia.
Na cyklistov čaká počas piatich etáp takmer 800 súťažných kilometrov. Podrobné informácie o trasách a časoch prejazdu pelotónu sú dostupné na oficiálnych stránkach podujatia www.okoloslovenska.com.