Korčok: Vládnej politike dnes diktujú jej kroky osobné záujmy a záujem štátu a občanov im je ukradnutý

Je hlboký omyl vládnej moci, ak si myslí, že sa vrátila doba, keď víťaz volieb mohol robiť všetko. Uviedol to občiansky kandidát na prezidenta Ivan Korčok, ktorý sa v utorok 12. decembra v Bratislave zúčastnil na proteste proti vládnym zásahom do justície a rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. Ako dodal, ľudia v uliciach to odmietajú.

Dominujú osobné záujmy

„Prišiel som, lebo chcem byť s ľuďmi, ktorým nie je ľahostajná politika, nie je im ľahostajné, čo sa u nás doma deje. Nikto nespochybňuje výsledky volieb ani to, že vláda má v parlamente väčšinu a má svoj program. Robiť zásadné zmeny v trestnom systéme takýmto spôsobom a takouto rýchlosťou svedčí len o tom, že vládnej politike dnes diktujú jej kroky osobné záujmy a záujem štátu a občanov im je ukradnutý,“ vyhlásil Korčok.

Najčastejším argumentom dnes podľa neho je, že koalícia na to má mandát, lebo to jej predstavitelia hovorili aj pred voľbami a dostali 1,3 milióna hlasov.

Máme urgentejšie problémy

„Rovnako však platí, že 1,7 milióna voličov nevolilo strany vládnej koalície, a preto nemajú mandát správať sa, akoby za nimi stálo celé Slovensko,“ dodal Korčok a súčasne poďakoval všetkým, ktorí prišli vyjadriť svoj názor.

„Nezabudnime, že Slovensko, to je aj dostatočne inšpirovaná občianska spoločnosť. To isté platí o médiách, ktoré vláda nazýva ako nepriateľov a rovnako sú silnou poistkou inštitúcie, ktoré, verím, zvládnu súčasný test odolnosti,“ doplnil kandidát na prezidenta a pripomenul, že vládne strany sľubovali pred voľbami pokoj a odbornosť, namiesto toho robia zásahy do justície aj napriek tomu, že na Slovensku je mnoho dôležitejších a urgentnejších problémov.

„Začať môžeme napríklad školstvom alebo zdravotníctvom, ktoré nám tu kolabujú pred očami,“ uzavrel Korčok.