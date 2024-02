Korčok: Slovensko stratilo smer v zahraničnej politike, Fico hazarduje s krajinou (video)

Slovensko stratilo svoj kompas a smer v zahraničnej politike a hazarduje s našou krajinou, povedal na pondelkovej tlačovej besede občiansky prezidentský kandidát Ivan Korčok. Reagoval tak na vyjadrenia predsedu slovenskej vlády Roberta Fica (Smer-SD) pred nadchádzajúcim summitom v Paríži.

Ako Korčok ďalej uviedol, sme svedkami pošliapavania základného životného záujmu SR v oblasti zahraničnej politiky, Slovensko tiež ničí vzťahy zo spojencami a vytvára v spoločnosti obraz, ako keby najväčšou hrozbou bol západ a nie Rusko. Súčasný zahranično-politický kurz vlády SR bude mať podľa prezidentského kandidáta vážne ekonomické dôsledky.

O EÚ a NATO hovoria v tretej osobe

Korčok pripomenul, že premiér a vláda SR už dôsledne hovoria o západe a Európskej únii (EÚ) a NATO v tretej osobe.

„Už sú to oni a nie my. Rozpráva o EÚ a NATO, ako keby sme s nimi nemali nič spoločné, že západ je zodpovedný za eskaláciu napätia, že to oni nás idú zatiahnuť do tretej svetovej vojny. Premiér zvoláva Bezpečnostnú radu pred rokovaním spojencov, len aby sa vytvoril obraz, že naši spojenci idú Slovensko zatiahnuť do vojny a on obetuje aj svoju funkciu, aby tomu zabránil,“ uviedol Korčok s tým, že táto vláda za celú históriu suverénne najviac škodí krajine, odkedy sme sa stali členmi EÚ a NATO.

Slovensko ako hlásna trúba

Podľa Korčoka sa stávame hlásnou trúbou Kremľa v NATO a EÚ. „Preto sa pýtam, kedy, ak nie teraz, sa má Peter Pellegrini prejaviť a ukázať v praxi, ako bude sľubovaným garantom zahraničnopolitického smerovania? Stotožňuje sa s tým, čo hovorí predseda vlády? Je miera politickej nesvojprávnosti pána Pellegriniho až taká, že ani toto mu neprekáža?” pýta sa Ivan Korčok.

Ako prezidentský kandidát chce ponúknuť alternatívu zahraničnej politike s dôrazom na susedské vzťahy.

„Druhým pilierom sú spojenectvá, nakoľko my ako krajina nemáme šancu v tomto rozbúrenom svete obstáť inak ako v silných spojenectvách a s tými krajinami, ktoré garantujú bezpečnosť a obranu,“ uviedol Korčok a vyzval, aby sme nerozbíjali tieto vzťahy s našimi spojencami, lebo „je to hazard“.

Ako doplnil, je za pragmatickú spoluprácu na všetky štyri svetové strany. „Ale musíme vedieť kde je sever. Je mýtus hovoriť našim občanom, že najlepšie je nepatriť nikde,“ zdôraznil Korčok.