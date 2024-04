Korčok podporoval americké ekonomické záujmy a Nord Stream 2 označil za problémový projekt, pripomína Zoroslav Kollár a vytiahol nečakaný dôkaz

Kontroverzný podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár pozdravil vo svojom najnovšom videu prezidentského kandidáta Ivana Korčoka.

„Ivan Korčok už v roku 2016 pracoval proti záujmom Nemecka a Európskej únie. Aj jemu môžeme ďakovať za vysoké ceny plynu a elektriny po roku 2022,“ tvrdí Zoroslav Kollár.

Korčok si išiel po inštrukcie do USA

V roku 2016, keď bol Ivan Korčok štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, mala Slovenská republika od 1. júla prebrať predsedníctvo v Rade EÚ.

„Všetci politici sa na to chystali a pripravovali si témy, ktoré chceli otvoriť, posunúť niektoré procesy a je úplne logické, že každá krajina chce využiť túto pozíciu najmä na presadenie tém, ktoré sú pre ňu dôležité. Pán Korčok to ale urobil inak. On si išiel ešte pred začiatkom nášho predsedníctva po inštrukcie do USA,“ pripomína v úvode Kollár.

Podľa slov podnikateľa Korčok, ako vtedajší štátny tajomník, podporoval prijatie migračných kvót ako aj uzavretie nevýhodnej zmluvy, ktorá mohla významne poškodiť záujmy Európskej únie a Slovenska práve na úkor Spojených štátov amerických.

Nord Stream 2 ako problémový projekt

Podnikateľ zverejnil aj archívne video z roku 2016, na ktorom Korčok po návšteve vo Washingtone hovorí, aké témy má Slovensko otvoriť a riešiť počas svojho predsedníctva v Rade EÚ.

Jednou z hlavných tém bola spomínaná migrácia, kedy mal Korčok dostať za úlohu podporiť migračné kvóty. Ďalšou témou mala byť energetika. „Zladili sme si kroky, myslím, že sa nám podarilo aj s podporou Spojených štátov jasne povedať, prečo je to problémový projekt,“ odznieva z úst Korčoka v súvislosti s projektom plynovodu Nord Stream 2.

Podľa Kollára Korčok dostal za úlohu presadzovať americké ekonomické záujmy. „Dnes vieme ako tento projekt – Nord Stream 2 dopadol. Spojené štáty americké sa najprv sankciami pokúsili o to, aby tento projekt nikdy nebol dokončený, a keď sa napriek tomu ukončil, tak ho niekto vyhodil do povetria – alebo do vody, a tak namiesto ľahko dostupného a lacného ruského plynu kupujeme drahý americký,“pripomenul podnikateľ.

Nevýhodná zmluva

Treťou horúcou témou, ktorú malo podľa slov Korčoka Slovensko preberať počas svojho predsedníctva v Rade EÚ, bola tzv. Transatlantická obchodná a investičná dohoda.

„Jej príprava a ratifikácia trvala dlho. Už v čase, keď pán Korčok dostal pokyny, aby jej uzavretie podporoval, sa objavilo veľa odborných štúdií, ktoré varovali, že podpísaním dohody v navrhovanom znení zanikne na území Európskej únie 600-tisíc pracovných miest a na niekoľko rokov sa spomalí hospodársky rast EÚ. A v koho prospech? Asi vás to neprekvapí – profitovali by z toho Spojené štáty americké,“ pripomenul Kollár.

Dohoda bola nakoniec v roku 2019 kvôli odporu zhodená zo stola a nikdy nebola uzavretá, pretože by na to Európska únia ekonomicky veľmi tvrdo doplatila.

„Ale pán Korčok v roku 2016 dostal v USA pokyny uzavretie tejto dohody podporovať. Hovorí to buď o jeho nebetyčnej hlúposti, alebo o jeho zapredanosti, keď bol schopný obhajovať uzavretie zmluvy extrémne nevýhodnej pre Európsku úniu,“ konštatuje v závere Kollár.