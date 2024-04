Slovná prestrelka graduje: Gyimesi na rovinu, čo motivuje Majerského v bezmedznej podpore Korčoka a prečo KDH pripomína rohožku (video+foto)

„Aj slepý vidí, že Majerský a spol v KDH spravili puč,“ vyhlásil bývalý poslanec Národnej rady SR György Gyimesi (Maďarská aliancia – Magyar Szövetség).

Gyimesi na sociálnej sieti kritizoval postoj KDH, ktoré sa rozhodlo v prezidentských voľbách podporiť liberálneho kandidáta Ivana Korčoka.

KDH pripomína rohožku

Na príspevok zareagoval aj predseda kresťanských demokratov Milan Majerský, slovná prestrelka medzi politikmi tak naberá obrátky.

„Kedysi kresťanské, dnes už len demokratické hnutie pripomína rohožku. Nedávno sme mali možnosť sledovať ako poslanci hnutia s rozžiarenými očami doslova spievali chválospevy na svojho kandidáta Korčoka a vôbec si nevšimli, že pritom vlastne tancujú tak, ako píska progresívna píšťalka. Samozrejme je na orgánoch strany koho podporia, ale to slovo “kresťansko” v názve mätie,“ píše v úvode svojho príspevku Gyimesi.

„Je zábavné sledovať takého Škripeka, ktorý ešte nedávno chcel zákonom zakazovať nahotinky v časopisoch ako vehemetne podporuje progresívca Korčoka, či veľkého bojovníka za život Čaučíka ako si podáva ruku s tými, ktorí potrat považujú za základné ľudské právo a chcú ho dostať do Ústavy SR,“ pokračoval ďalej exposlanec.

Facka od Korčoka

Gyimesi podotkol, že je zvedavý ako v KDH rozchodia facku, ktorú od Korčoka dostali počas Veľkonočnej nedele.

„Korčok sa totižto stretol a zverejnil fotku s farárkou Polckovou. Len na pripomenutie, Polcková je pravidelná účastníčka na Pride, kde aj vystúpila a povedala, že “Ježiš by dnes mohol prísť ako gay”. Jej postoj k potratom je tiež zaujímavý, tvrdí, že sprísňovanie potratov “vníma ako popretie práva ženy a jej slobody rozhodovať sa”. Asi už nikoho neprekvapí, že farárka Polcková organizovala priamo v kostole LGBTI konferenciu,“pripomína Gyimesi.

Na príspevok plný ostrej kritiky zareagoval aj predseda KDH Milan Majerský. „Pán Gyimesi, keď už chceme porovnávať akí majú jednotliví kandidáti vzťah k LGBTI tak poďme postupne. Pán Pellegrini a celá strana hlasovala za registrované partnerstvá, hoci sa ten zákon vtedy volal partnerské spolužitie, tak išlo o registrované partnerstvá. Vláda Petra Pellegriniho dala viac ako 10 000€ na podporu Dúhovému Prideu, 15 000€ na “Teplú vlnu” čo boli diskusie a videá o LGBTI ľuďoch a ďalšie desiatky tisíc eur na podporu LGBTI aktivít. A tohto kandidáta vy podporujete,“ napísal Majerský.

Odpoveď od Gyimesiho na seba nenechala dlho čakať. „Prepáčte, ale mňa nezaujíma minulosť, mňa zaujíma budúcnosť. Budúcnosť ľudí, budúcnosť kresťanstva. To posledné, čo by som očakával je odpoveď, ktorú ste napísali. Budúcnosť znamená prezident, ktorého si zvolíme. Čo podporujete Vy? Snahu o potraty v EÚ (agenda PS), registrované partnerstvá, gender agendu a agendu vstupovania EÚ do záležitostí národných štátov,“ píše v úvode Gyimesi.

Ostrá výmena názorov medzi bývalým poslancom NR SR Györgyom Gyimesim a predsedom KDH Milanom Majerským. Gyimesi je zvedavý, ako v KDH „rozchodia facku“, že sa počas Veľkonočnej nedele Korčok stretol s farárkou Annou Polckovou, ktorá sa pravidelne zúčastňuje dúhového PRIDU a organizovala v evanjelickom kostole konferenciu pre podporu práv LGBT-komunity. Koláž Facebook/György Gyimesi

Puč u kresťanských demokratov

Exposlanec následne zverejnil video, kde hovorí, že „Majerský a spol v KDH spravili puč“. Pripomenul tiež slová Ivana Korčoka o tom, že naša spoločnosť je už na registrované partnerstvá pripravená, a preto, keď takýto zákon prejde parlamentom, nemá problém ho podpísať.

„Odvtedy ma zaujíma otázka, čo motivuje Majerského, že sa aj napriek tomu rozhodol oklamať a sklamať svojich voličov so stabilnými hodnotami. Vidím to len ja, že tento prístup začína byť pre ostatných členov strany čoraz chúlostivejší a nevysvetliteľný?“ pýtal sa Gyimesi.

„Zdá sa, že jediný priaznivec mu zostal len v rodine. Miriam Lexmann, manželka pána Majerského je poslankyňou Európskeho parlamentu. Je jednou z tých, ktorí sa poslušne naučili bruselské lekcie a teraz za drobné zrádzajú ideológiu strany,“ konštatuje Gyimesi vo svojom najnovšom videu.