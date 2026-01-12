Korčok: Konanie Ficovej vlády v zahraničnej politike je ako opilec, ktorý je taký opitý, že stratí orientáciu - ROZHOVOR

Súčasná vláda je podľa exministra zahraničných vecí a diplomata Ivana Korčoka v zahraničnej politike pomätená a prekrýva to sloganom o štyroch svetových stranách a suverenite. „Ja by som vám chcel povedať, čo sú to tie štyri svetové strany po tých dvoch rokoch ich vládnutia,“ začal svoje hodnotenie.
Svet sa mení na ring bez rozhodcu
Konanie Ficovej vlády v zahraničnej politike v rozhovore pre SITA prirovnal Korčok k opilcovi, ktorý je tak opitý, že stratí orientáciu, najprv ide doľava, potom doprava, potom sa otočí, potom sa pozerá okolo seba, zabudol, odkiaľ prišiel a kam smeruje.
Okno do sveta: Európa musí ukázať zuby, na Ameriku sa už nedá spoliehať - ROZHOVOR
„Toto je obraz politiky na všetky štyri svetové strany, ktorá ale v konečnom dôsledku má len jeden výsledok. že my sme si spálili mosty k tým, ktorí sú pre nás najdôležitejší,“ doplnil člen predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko.
Svet sa však podľa Korčoka mení na ring, kde nemáme rozhodcu, medzinárodné právo, a kde „boxujú“ 120-kiloví s 55-kilovými. „Oni (súčasná vláda, pozn. red.) si nakreslili svet podľa seba a uverili tomu, že v tom novom svete bojujú rovnaké váhy – bojujú tí, čo majú 60 kilo so 60-kilovými a medzi nimi je rozhodca,“ uviedol.
Súčasná koalícia je rozpadnutá
Na margo súčasnej koalície Korčok skonštatoval, že je rozpadnutá a jej predstavitelia robia len politické kšefty, preskupujú rezorty a nedokážu občanom doručiť to, čo im sľúbili. Pripustil, že sú tam aj odlišné názory, napríklad vo výročnej správe prezidenta o stave republiky.
„Prezident Peter Pellegrini sa kriticky vymedzil voči zahraničnej politike vlády, proste ani čihi, ani hota, lebo jeden to ťahá tam, druhý to ťahá tam,“ uviedol Korčok a poukázal, že hlava štátu má z ústavy dané silné postavenie v oblasti zahraničnej politiky, lebo reprezentuje politiku aj navonok.
Podľa názoru Korčoka by prezident mal byť garantom zahranično-politickej orientácie. „Ak si z toho niečo zobral, tak mne chýba jeho hlas a ešte raz, je to ten čudný krok podnapitej osoby, to sú tie štyri strany, kde nevieš odkiaľ kam, ale len suverénne čakáš, šúchaš nohami a veríš tomu, že v tomto svete tú búrku prečkáš,“ uviedol bývalý šéf slovenskej diplomacie.
Korčok by si želal, aby bol prezident viac viditeľný a počuteľný. „Mal by byť oveľa aktívnejší dovnútra, hovoriť s vládou a predovšetkým ukázať ľuďom, kde sú pre Slovensko v tejto situácii záchytné body, to madlo, ktorého sa máme chytiť,“ doplnil.
Koalícia ochotných
Líder zmeny u progresívcov v zahraničnej a európskej politike v Štúdiu SITA vyslovil nesúhlas s tým, že Slovensko nie je zastúpené na rokovaniach tzv. koalície ochotných, pretože to je podľa neho pôdorys, na ktorom sa možno z núdze, nie pretože chceme, môžu budovať nové bezpečnostné a obranné partnerstva.
„Teraz, keď sa nám ten svet trochu rúca pod rukami, kedy nevieme, ako bude vyzerať spojenectvo so Spojenými štátmi, tu za tým stolom vzniká, ja to cítim, niečo nové. No a Slovensko pri tomto, pri tejto rozhodujúcej situácii, v tejto dramatickej medzinárodnej situácii, chýba,“ kritizuje s tým, že na začiatku nás doteraz nikto nevylúčil. „My sme sa vylúčili sami, lebo premiér pri prvom zvolanom stretnutí o koalícii ochotných, povedal, že to sú vojnoví štváči,“ doplnil Korčok.
Je podľa neho dôležité si aj všimnúť, kde sedel nový český premiér. „Andrej Babiš, ku ktorému sa slovenský predseda vláda hlási, asi si rozumejú, majú možno spoločný pohľad na svet, podporujú sa vzájomne, pán Babiš aktívne vstupoval do slovenskej vnútornej politiky aj do prezidentských volieb, no ale ten rozdiel je, že on cíti zodpovednosť za krajinu v tejto zlomovej situácii a on jednoducho v tej koalícii ochotných je,“ povedal Korčok.
Ivan Korčok v rozhovore SITA okrem iného hovoril hovoril aj o:
- americkej akcii vo Venezuele
- hrozbách Donalda Trumpa voči Grónsku
- či je NATO v ohrození
- možnej pôžičke EÚ pre Ukrajinu
- vzťahu Slovenska voči USA