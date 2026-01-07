Okno do sveta: Európa musí ukázať zuby, na Ameriku sa už nedá spoliehať - ROZHOVOR

Miroslav Wlachovský diskutuje v Okne do sveta s Petrom Kolářom, bývalým diplomatom a súčasným poradcom českého prezidenta o stave globálnej bezpečnosti a kríze liberálnej demokracie.
„Ľudia si dnes často mýlia pravdu a názor,“ tvrdí Kolář s tým, že mnohí majú tiež pocit, že aj lož je názor a majú právo tvrdiť, že Zem je plochá a nik im to nesmie vyvracať, pretože je to ich sväté právo. „Problém je ten, že u mnohých nie je názor výsledkom myslenia, ale náhradou myslenia,“ dodal.
Aj u niektorých ľudí, ktorí sú na vysokých pozíciách, napríklad súčasní prezidenti niektorých mocností, sa potom podľa Kolářa prejavuje Dunning-Krugerov efekt, majú obmedzené znalosti, nemajú potrebu si ich rozširovať a poučiť sa napríklad z toho, čo sa už v minulosti stalo.
Okno do sveta: Integračný proces balkánskych krajín do EÚ čaká na výsledok vojny na Ukrajine
Historické fakty, napríklad hovoria, že keď sa agresorovi či zlu ustupuje, tak jeho apetít rastie a rastie. „Nik z nás nežil v dobe Mníchovskej dohody, ale každý inteligentný človek musí pochopiť, že ustupovaním dávame zlu zelenú a ono sa nezastaví, pokiaľ mu neukážeme silu a nezaženieme ho kam patrí,“ hovorí Kolář.
Nech si ide naspäť do tých svojich trebárs ruských stepí a tam nech sa pasie, ale nech nám neberie to čo je pre nás také drahé – naša sloboda a bezpečnosť.
Podľa Kolářa je fatálny omyl myslieť si, že bude lepšie, keď budeme hovoriť, že chceme, aby bol mier, že bude lepšie nedávať zbrane Ukrajine, nepomáhať jej, nech sa tá vojna už rýchlo skončí. „Problém je, že ona neskončí tým, že prestaneme Ukrajine dodávať zbrane, lebo to potom nebude mier, ale kapitulácia, ktorá by mala šialené dôsledky a v prvom rade pre náš región, a následne potom pre Európu a pre globálny západ,“ dodáva Wlachovský.
Bývalí diplomati v podcaste Okno do sveta diskutujú aj o:
- kríze liberálnej demokracie
- novej americkej zahraničnopolitickej doktríne a jej dopade na bezpečnosť Európy.
- ako moderné fenomény ako ageizmus alebo incelli ako ovplyvňujú spoločenskú debatu.
- prečo študenti s dúhovými vlajkami LGBTQ+ v jednej ruke a palestínskymi vlajkami v druhej ruke čelia logickému paradoxu.
- ako Robert Fico dokáže manipulovať s historickou pamäťou.
- či hrozí Spojeným štátom reálna občianska vojna
- čsa dá v niečom súhlasiť s Donaldom Trumpom