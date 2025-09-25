Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži. Fico však podľa politológa vie, ako svojich voličov obalamutiť

Konsolidácia namierená proti občanom koalícii ublíži, predseda vlády však vie, ako svojich voličov obalamutiť. Uviedol to pre agentúru SITA politológRadoslav Štefančík.
„Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude svojim voličom napríklad neustále opakovať, že opozičné strany zatiahnu Slovensko do vojny, prípadne sa opäť na hraniciach s Maďarskom znenazdajky objaví niekoľko stoviek migrantov, z ktorých bude už na prvý pohľad zrejmé, že sú všetci do nohy, vrátane maloletých detí, nebezpeční teroristi,“ povedal politológ s tým, že premiér je majster populizmu a tiež zahmlievania. „Nejakú dymovú clonu na prekabátenie kognitívnych schopností voličov Smeru počas roka určite vymyslí,“ dodal Štefančík.
Odstavenie opozície od kontroly
To, akým spôsobom prešiel tretí konsolidačný balíček, podľa politológa vôbec nie je v poriadku. „V demokratickom štáte existuje nejaký systém bŕzd a protiváh, vzájomnej kontroly a hlavnou úlohou je práve kontrola vládnej moci. Lenže jedným z hlavných nástrojov kontroly je otvorená diskusia o vládnych návrhoch, a to najmä v situácii, keď sú tieto postavené na hlavu,“ povedal Štefančík.
Vysvetlil, že ak koalícia odstaví opozíciu od kontroly, nejde len o zásah do jedného z hlavných pilierov demokracie, ale zároveň o pokus zastaviť diskusiu o rozhodnutiach, ktoré musí aj sama vláda považovať za zlé. Je tak podľa neho evidentné, že vláda sa snaží zastaviť diskusiu o opatreniach, ktoré jej znižujú obľúbenosť u voličov.
Nezodpovedné aj voči občanom
Opoziční poslanci odišli z rokovacej sály ešte pred samotným hlasovaním. Opozícia by podľa Štefančíka z rokovacej sály neodišla, keby koalícia nezastavila debatu. „Horšie je, že vláda tieto opatrenia ohlásila na poslednú chvíľu a neposkytla nielen opozícii, ale predovšetkým odbornej verejnosti dostatok priestoru na vyjadrenie,“ zdôraznil politológ.
To, že vláda doposiaľ neinformovala o konkrétnych spôsoboch, akými bude šetriť na sebe, pôsobí podľa neho nedôveryhodne. „Nemožno vylúčiť, že klame alebo to jednoducho ešte nevie. Ale ani voči občanom to nie je zodpovedné, pretože občania musia vedieť, že ich vláda neklame,“ uzavrel Štefančík.