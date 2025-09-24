Iniciatíva za právny štát. Konsolidácia potrebuje dialóg a predvídateľnosť

Súhlasíme s tým, že stabilné verejné financie sú základom pre dôveru v štát a pre dlhodobú prosperitu Slovenska.
Slovensko čelí výzvam spojeným so spomalením rastu, s demografickými zmenami a vysokou infláciou. OECD preto odporúča vytvoriť dôveryhodnú fiškálnu stratégiu na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, znižovať politickú neistotu, obmedzovať obchodné bariéry a podporovať investície. Zároveň upozorňuje na potrebu efektívnejších výdavkových politík, lepšej koordinácie medzi inštitúciami a reformy daňového systému – zníženie daňového zaťaženia práce, na rozšírenie daňovej základne a zlepšenie výberu daní. Tieto kroky sú kľúčové pre vyššiu produktivitu, investície a konkurencieschopnosť Slovenska.
Zároveň však považujeme za zásadné, aby sa tento proces neviedol jednostranne a bez dialógu. Vláda minulý rok plánovala získať 2,6 až 2,7 miliardy eur prostredníctvom konsolidačných opatrení. Ukázalo sa však, že takto nastavený proces nepriniesol očakávaný efekt, čo dokazuje aj postavenie Slovenska vo všetkých relevantných rebríčkoch krajín, či už v rámci EÚ alebo sveta. Dnes sme svedkami opakovania rovnakého scenára. Návrhy prichádzajú bez odbornej diskusie, netransparentne a bez skutočného zapojenia kľúčových partnerov.
Odborná diskusia so zamestnávateľmi, priemyslom a podnikateľským sektorom by viedla k riešeniam, ktoré by mali výrazne vyššiu šancu priniesť očakávané výsledky a minimalizovali by negatívne dopady na ekonomiku.
Vláda však namiesto toho láme rekordy v zaťažení práce, ktorá už dnes patrí k najvyšším v EÚ. Klesajúci hospodársky rast ani historická zhoda zamestnávateľov a odborov na smerovaní konsolidácie zatiaľ nie sú dostatočným budíčkom.
Slovensko nevyhnutne potrebuje skutočnú konsolidáciu, ktorá sa musí opierať o výrazné škrty neefektívnych výdavkov a zásadné systémové reformy. Úspory na strane štátu sú kľúčové, pretože eliminácia plytvania verejnými zdrojmi môže výrazne zlepšiť finančnú stabilitu krajiny. Zároveň je mimoriadne dôležité vyhýbať sa opatreniam, ktoré by mohli brzdiť investície, obmedzovať inovácie a znižovať konkurencieschopnosť Slovenska. Naopak, treba sa zamerať na také riešenia, ktoré podporia dlhodobý hospodársky rast a zabezpečia stabilitu verejných financií. To však nie je možné dosiahnuť bez odbornej diskusie, transparentného prístupu a participatívneho procesu, ktoré musia byť základnými piliermi každej reformy.
Organizácie združené v Iniciatíve za právny štát preto vyzývajú poslancov NRSR, aby odmietli navrhovanú podobu konsolidačných opatrení a vyslali tak jasný signál vláde, že Slovensko potrebuje dialóg a odborné riešenia, ktoré pomôžu zastaviť úpadok našej ekonomiky. Zároveň žiadajú, aby vláda ešte využila možnosť prediskutovať konsolidačné návrhy so zamestnávateľmi a odbormi a pri príprave ďalších opatrení v budúcom roku včas zapojila do diskusie všetkých relevantných aktérov.
