LeBron James prišiel o neskutočnú šnúru. Pri záverečnej akcii radšej prihral spoluhráčovi - VIDEO

Jedna z najväčších legiend zámorskej basketbalovej NBA LeBron James prišiel o neuveriteľnú sériu 1 297 zápasov bez prerušenia s dvojciferným počtom bodov. Vo štvrtkovom zápase profiligy proti Torontu Raptors, v ktorom hráči Los Angeles Lakers napokon zvíťazili 123:120, nastrieľal len 8 bodov a jeho séria sa skončila.
Víťazný moment priniesol japonský krídelník Rui Hačimura, ktorý v poslednej sekunde zápasu premenil rozhodujúci trojkový kôš. James, ktorý je v 23. sezóne v NBA, priznal, že počas záverečnej akcie hral „správne“ a prihral Hačimurovi, keď mal sám zablokovanú cestu k košu.
„Je to koniec jednej éry. Ale dôležité je, že sme vyhrali,“ povedal James.
Austin Reaves prispel k víťazstvu Lakers 44 bodmi a 10 asistenciami, keďže Luka Dončič chýbal z osobných dôvodov. Scottie Barnes a Brandon Ingram v drese Toronta zaznamenali 23, respektíve 20 bodov.
Lakers pokračujú v turné u súperov zápasom v Bostone proti Celtics, ktorí aj bez zraneného Jaylena Browna zdolali Washington Wizards 146:101, pričom Derrick White zaznamenal 30 bodov, 7 doskokov a 9 asistencií.