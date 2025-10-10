LeBron James nestihne úvod novej sezóny NBA. Čo trápi hviezdu LA Lakers?

Začiatok nového ročníka zámorskej basketbalovej NBA bude bez hviezdneho LeBrona Jamesa. Opora tímu Los Angeles Lakers vynechá úvodný zápas súťažného ročníka pre zápal sedacieho nervu, ktorý ho bude obmedzovať tri až štyri týždne.
Diagnózu potvrdil klub po tréningu, na ktorom 40-ročný hráč opäť neabsolvoval plnú záťaž. James už vynechal prvé dva prípravné zápasy, pričom tréner JJ Redick avizoval jeho problém za podráždenie nervu v oblasti sedacieho svalu. A klub to teraz potvrdil.
Ischias spôsobuje bolesť alebo necitlivosť pozdĺž dráhy sedacieho nervu od dolnej časti chrbta až po nohu. Lakers plánujú stav Jamesa prehodnotiť o tri až štyri týždne a poskytnú ďalšie informácie o jeho stave.
Kouč Redick tiež uviedol, že James a Luka Dončič mali na tréningu obmedzenú individuálnu záťaž. Lakers odštartujú sezónu 21. októbra zápasom proti tímu Golden State Warriors.
James na nedávnom mediálnom dni vyjadril nadšenie z možnosti stať sa prvým hráčom v histórii NBA, ktorý odohrá 23 sezón. „Som plne oddaný, pretože neviem, kedy príde koniec. Možno skôr, než neskôr,“ povedal.