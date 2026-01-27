Koniec sveta nebol nikdy bližšie. Môžu za to jadrové zbrane, klimatická kríza aj masový rast dezinformácií

Pomyselné „Hodiny posledného súdu“, symbol ukazujúci blízkosť globálnej katastrofy, sa v utorok posunuli najbližšie k polnoci v histórii – na 85 sekúnd pred polnocou, teda o štyri sekundy bližšie než vlani. Vedci z organizácie Bulletin of the Atomic Scientists rozhodnutie zdôvodnili rastúcim rizikom použitia jadrových zbraní, klimatickou krízou a nekontrolovaným šírením dezinformácií.
Agresívnejšie veľmoci
Oznámenie prichádza rok po začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, počas ktorého USA jednostranne odstúpili od viacerých globálnych dohovorov a vystúpili z medzinárodných organizácií. Podľa vyhlásenia vedcov sa veľmoci ako Rusko, Čína a USA stali „agresívnejšími, súperivejšími a nacionalistickejšími“, čo urýchľuje rozpad dlhoročných dohôd a oslabuje spoluprácu potrebnú na znižovanie rizík.
Rada upozornila na hrozbu nových pretekov v jadrovom zbrojení, keďže zmluva New START medzi USA a Ruskom vyprší budúci týždeň a Washington presadzuje nákladný systém protiraketovej obrany „Golden Dome“, ktorý by ďalej militarizoval vesmír.
Informačný armagedon
Vedci pripomenuli aj rekordné emisie CO₂ po tom, čo USA a ďalšie krajiny ustúpili od globálnych klimatických záväzkov. Zároveň sa podľa nich prehlbuje kríza dôvery.
„Prežívame informačný armagedon – krízu za všetkými krízami –, ktorý poháňajú vykorisťujúce a predátorské technológie, ktoré šíria klamstvá rýchlejšie než fakty a profitujú z našej nejednoty,“ povedala filipínska investigatívna novinárka a nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Ressa.