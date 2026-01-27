Koniec sveta nebol nikdy bližšie. Môžu za to jadrové zbrane, klimatická kríza aj masový rast dezinformácií

Hodiny posledného súdu ukazujú 85 sekúnd pred polnocou.
Pomyselné „Hodiny posledného súdu“, symbol ukazujúci blízkosť globálnej katastrofy, sa v utorok posunuli najbližšie k polnoci v histórii – na 85 sekúnd pred polnocou, teda o štyri sekundy bližšie než vlani. Vedci z organizácie Bulletin of the Atomic Scientists rozhodnutie zdôvodnili rastúcim rizikom použitia jadrových zbraní, klimatickou krízou a nekontrolovaným šírením dezinformácií.

Agresívnejšie veľmoci

Oznámenie prichádza rok po začiatku druhého funkčného obdobia prezidenta Donalda Trumpa, počas ktorého USA jednostranne odstúpili od viacerých globálnych dohovorov a vystúpili z medzinárodných organizácií. Podľa vyhlásenia vedcov sa veľmoci ako Rusko, Čína a USA stali „agresívnejšími, súperivejšími a nacionalistickejšími“, čo urýchľuje rozpad dlhoročných dohôd a oslabuje spoluprácu potrebnú na znižovanie rizík.

Rada upozornila na hrozbu nových pretekov v jadrovom zbrojení, keďže zmluva New START medzi USA a Ruskom vyprší budúci týždeň a Washington presadzuje nákladný systém protiraketovej obrany „Golden Dome“, ktorý by ďalej militarizoval vesmír.

Informačný armagedon

Vedci pripomenuli aj rekordné emisie CO₂ po tom, čo USA a ďalšie krajiny ustúpili od globálnych klimatických záväzkov. Zároveň sa podľa nich prehlbuje kríza dôvery.

„Prežívame informačný armagedon – krízu za všetkými krízami –, ktorý poháňajú vykorisťujúce a predátorské technológie, ktoré šíria klamstvá rýchlejšie než fakty a profitujú z našej nejednoty,“ povedala filipínska investigatívna novinárka a nositeľka Nobelovej ceny za mier Maria Ressa.

