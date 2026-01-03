Koniec starej éry eDovozu. Colné vyhlásenia prechádzajú na nový režim

Slovenských dovozcov čaká zmena, ktorá sa dotkne najmä firiem obchodujúcich s tovarom z tretích krajín. Finančná správa upozorňuje, že od novembra 2025 je v prevádzke nový colný informačný systém eDovoz CCK, ktorý zohrá kľúčovú úlohu pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, známeho pod skratkou CBAM. Hoci je zatiaľ možné používať paralelne aj pôvodný systém eDovoz, čas na adaptáciu sa rýchlo kráti.
Prelomovým dátumom bol 31. december 2025, keď sa skončilo prechodné obdobie CBAM. Dovtedy platila pre dovozcov len oznamovacia povinnosť o emisiách viazaných na dovážaný tovar. Od 1. januára 2026 však mechanizmus vstúpil do plnej účinnosti a dovozcovia musia disponovať statusom schváleného deklaranta CBAM. Bez neho nie je možné legálne dovážať vybrané komodity, medzi ktoré patria napríklad cement, hnojivá, železo, oceľ či hliník.
Paralelná prevádzka ešte pokračuje
Práve s touto povinnosťou úzko súvisí prechod na nový systém eDovoz CCK. Finančná správa zdôrazňuje, že od začiatku roka 2026 by sa tovar podliehajúci CBAM mal deklarovať výlučne prostredníctvom tohto nového systému. Len eDovoz CCK totiž umožňuje automatizované overovanie toho, či má dovozca postavenie schváleného deklaranta CBAM, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2399, ktorým sa zriaďuje centrálne elektronické prostredie pre colníctvo v rámci Európskej únie.
Hoci paralelná prevádzka starého a nového dovozného systému formálne pokračuje aj po 1. januári 2026, finančná správa dovozcov vyzýva, aby s prechodom na nový systém neotáľali. Týka sa to najmä firiem, ktoré pravidelne dovážajú tovar spadajúci pod CBAM. Používanie pôvodného systému eDovoz v takýchto prípadoch môže po začiatku roka 2026 viesť k administratívnym komplikáciám a zdržaniam pri colnom konaní.
eDovoz CCK bude jediným nástrojom
Definitívna bodka za doterajším spôsobom deklarovania dovozu príde 31. januára 2026. Od 1. februára 2026 bude možné podávať colné vyhlásenia v dovoze už len prostredníctvom systému eDovoz CCK, ktorý sa tak stane jediným oficiálnym nástrojom pre dovoz tovaru z tretích krajín. Finančná správa preto apeluje na podnikateľov, aby technickú aj procesnú prípravu nepodcenili a nový systém si osvojili s dostatočným predstihom.
Zavedenie eDovozu CCK a sprísnenie pravidiel v rámci CBAM predstavujú ďalší krok v snahe Európskej únie zosúladiť obchodnú politiku s klimatickými cieľmi. Pre dovozcov to znamená nielen vyššie administratívne nároky, ale aj potrebu lepšej kontroly uhlíkovej stopy dovážaných výrobkov. Tí, ktorí sa na nové pravidlá pripravia včas, môžu prechod zvládnuť bez výraznejších problémov. Ostatní riskujú zdržania, sankcie alebo dočasné zastavenie dovozu.