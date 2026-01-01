Slovensko v roku 2025 nevyužilo svoj ekonomický potenciál naplno, zhodnotil Klub 500

Rok 2025 potvrdil, že Slovensko sa v rozhodujúcom období nedokázalo posunúť smerom k zásadnému posilneniu svojej ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Napriek zhoršujúcej sa makroekonomickej situácii, rastúcemu verejnému dlhu a narastajúcim tlakom na verejné financie neboli prijaté také systémové opatrenia, ktoré by krajinu pripravili na budúce výzvy, upozorňuje Klub 500.
Jeden z hlavných problémov spočíva v spôsobe konsolidácie verejných financií, ktorá je naďalej orientovaná najmä na príjmovú stranu rozpočtu. To sa prejavuje zvyšovaním daňového a odvodového zaťaženia, čo značně zaťažuje podnikateľov, zamestnancov aj domácnosti. Štátu sa zatiaľ nepodarilo pristúpiť k systematickej optimalizácii vlastných výdavkov, výsledkom čoho je pretrvávajúci vysoký deficit a rastúci verejný dlh, obmedzujúci priestor pre rozvojové politiky a rast ekonomiky.
Ceny energií sú vážny problém
Slovensko má dlhodobé problémy aj so stabilitou a predvídateľnosťou podmienok pre rozvoj priemyslu. Deklarovaná podpora konkurencieschopnosti, inovácií a investícií s vyššou pridanou hodnotou zatiaľ zostáva skôr formálna. Kým priemer krajín EÚ vynakladá na výskum a vývoj približne 285 eur na obyvateľa, Slovensko iba 86 eur. Podniky navyše čelia rastúcim nákladom, administratívnej záťaži a neistote v podnikateľskom prostredí.
Klub 500 označil za mimoriadne vážny problém vysoké ceny energií pre priemysel, ktoré výrazne znižujú konkurencieschopnosť slovenských firiem v porovnaní s okolitými krajinami. Slovenské podniky platia ceny elektriny presahujúce 120 eur za MWh, zatiaľ čo napríklad v Nemecku, Francúzsku či Taliansku sa pohybujú medzi 42 až 60 eurami za MWh. Bez systémového riešenia hrozí útlm priemyselnej výroby a presun investícií mimo Slovenska.
Na európskej úrovni je problémom, že Európska komisia doposiaľ nepristúpila k systémovému riešeniu, namiesto toho prináša ďalšie nariadenia zvyšujúce administratívnu záťaž a komplikujúce podnikanie, čo oslabuje status konkurencieschopného priemyslu.
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v kľúčových priemyselných odvetviach je ďalšou trvalou výzvou, ktorá ukazuje potrebu rýchlejšieho posunu k ekonomike s vyššou pridanou hodnotou, nevyhnutnému pre dlhodobý rast a sociálnu stabilitu.
Slovensko klesá v rebríčkoch
Pozitívne hodnotí Klub 500 zachovanie výziev na podporu vedy, výskumu a inovácií v oblastiach robotizácie, automatizácie a biotechnológií, ktoré smerujú financie priamo do modernizácie priemyslu. Podpora automatizácie je kľúčová najmä v kontexte nedostatku pracovnej sily a potreby zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť.
Celkový obraz však zostáva znepokojujúci. Slovensko sa zhoršuje v medzinárodných rebríčkoch konkurencieschopnosti, inovácií a podnikateľského prostredia, nachádza sa na spodných priečkach medzi členskými štátmi EÚ. Rok 2025 ukázal, že bez odvahy prijímať systémové rozhodnutia a vytvárať stabilné podmienky pre podnikanie bude Slovensko naďalej zaostávať.
Výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor zdôraznil, že Slovensko má potenciál stať sa modernou a konkurencieschopnou krajinou, avšak vyžaduje si to nepopulárne, no nevyhnutné rozhodnutia v oblasti verejných výdavkov a systematickú podporu priemyslu s vyššou pridanou hodnotou. Politický konflikt by nemal brániť vecnej diskusii a realizácii ekonomických priorít, inak krajina a jej obyvatelia na tom doplatia.
Klub 500 svoje návrhy na podporu konkurencieschopnosti opakovane predkladá a verí, že ich implementácia prispeje k udržateľnému rastu a stabilite Slovenska.