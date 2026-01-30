Koniec dohadom, známa je budúcnosť Goretzku z Bayernu Mníchov. Ako sa rozhodol skúsený stredopoliar?

Nemecký futbalový reprezentant Leon Goretzka potvrdil odchod z bundesligového Bayernu Mníchov po sezóne 2025/2026. Potvrdili sa tým dohady, že 30-ročný stredopoliar po ôsmich rokoch zmení pôsobisko.
Goretzka má s Bavormi zmluvu len do najbližšieho leta a nepríde k jej predĺženiu. Za Bayern hráva od roku 2018. Nepodložené informácie z ostatných týždňov hovorili o tom, že odíde možno už do konca januára, pričom najčastejšie sa s jeho menom spájal španielsky klub Atlético Madrid.
Goretzka na svojom instagrame uviedol, že si veľmi váži záujem veľkých zahraničných klubov, no rozhodol sa zotrvať v Bayerne až do konca sezóny. Klub aj hráč sa po konštruktívnych rozhovoroch dohodli, že úspešná spolupráca sa ukončí práve v lete. Goretzka považuje tento čas za vhodný na začiatok novej kapitoly ako futbalista aj ako človek.
Od 1. júla sa stane voľným hráčom. „Predtým však zostáva ešte veľa práce. Poďme spoločne zabojovať o maximálne úspechy tejto sezóny s Bayernom a tiež s národným tímom na majstrovstvách sveta. Už sa teším!“ uviedol Goretzka, ktorý počas pôsobenia v Bayerne získal deväť veľkých trofejí.
Súčasní šampióni I. bundesligy majú pohodlný náskok ôsmich bodov na čele tabuľky, stále sú v hre o Nemecký pohár a postúpili do osemfinále Ligy majstrov.
Goretzka začal profesionálnu kariéru v roku 2012 v akadémii Bochumu, o rok neskôr prestúpil do Schalke 04 a v lete 2018 sa stal členom Bayernu Mníchov. V tomto klube získal šesť titulov nemeckého šampióna a v roku 2020 triumfoval aj v Lige majstrov.
Na konte má 67 štartov v nemeckom národnom tíme a tvoril základnú dvojicu defenzívnych stredopoliarov Bayernu spolu s Joshuom Kimmichom. V poslednom období však čelí konkurencii mladučkého Aleksandra Pavloviča.