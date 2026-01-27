Kane naďalej v Bayerne? Angličan láme rekordy, v Nemecku sa usadil

Športový riaditeľ nemeckého futbalového klubu FC Bayern MníchovMax Eberl priznal, že organizácia je v kontakte s kapitánom anglickej reprezentácie Harrym Kaneom ohľadom jeho budúcnosti. „Rozprávame sa s Harrym, rokujeme. Každý vie, že v istom bode musí prísť rozhodnutie,“ povedal Eberl na podujatí I. bundesligy vo Frankfurte nad Mohanom.
Generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen dodal, že Bayern necíti žiadny tlak. Kane sa podľa neho v Mníchove cíti výborne a dobre sa tam adaptovala aj jeho rodina. „Má v nás veľkú dôveru, usadil sa tu. Nemáme dôvod sa nikam ponáhľať,“ uviedol.
Tridsaťdvaročný útočník prišiel do Bayernu v roku 2023 a dlho čakal na prvú veľkú klubovú trofej. Tú získal v roku 2025, keď Mníchovčania ovládli I. bundesligu. Aj v aktuálnej sezóne sú suverénni. V lige majú osembodový náskok na čele tabuľky a v Lige majstrov figurujú na druhom mieste v poradí ligovej fázy.
Kane už na jeseň naznačil, že si vie predstaviť dlhšie pôsobenie v Nemecku. Jeho čísla sú pritom priam ohromujúce, veď v 126 zápasoch za Bayern strelil 119 gólov a pridal 30 asistencií. V tejto sezóne má na konte 34 gólov v 30 dueloch. V I. bundeslige nastrieľal 21 gólov v 19 zápasoch a reálne útočí na historický rekord Roberta Lewandowského, ktorý v sezóne 2020/2021 nasúkal 41 ligových gólov.
Ak si Kane udrží tempo, Bayern môže čoskoro riešiť nielen predĺženie zmluvy, ale aj prepísanie klubovej histórie.