Kane naďalej v Bayerne? Angličan láme rekordy, v Nemecku sa usadil

Bayern Mníchov oficiálne potvrdil, že rokuje s Harrym Kaneom o predĺžení zmluvy, hoci súčasný kontrakt platí až do roku 2027.
Harry Kane
Útočník Harry Kane je už pár rokov strelecký poklad Bayernu Mníchov aj anglickej reprezentácie.
Športový riaditeľ nemeckého futbalového klubu FC Bayern MníchovMax Eberl priznal, že organizácia je v kontakte s kapitánom anglickej reprezentácie Harrym Kaneom ohľadom jeho budúcnosti. „Rozprávame sa s Harrym, rokujeme. Každý vie, že v istom bode musí prísť rozhodnutie,“ povedal Eberl na podujatí I. bundesligy vo Frankfurte nad Mohanom.

Generálny riaditeľ klubu Jan-Christian Dreesen dodal, že Bayern necíti žiadny tlak. Kane sa podľa neho v Mníchove cíti výborne a dobre sa tam adaptovala aj jeho rodina. „Má v nás veľkú dôveru, usadil sa tu. Nemáme dôvod sa nikam ponáhľať,“ uviedol.

Tridsaťdvaročný útočník prišiel do Bayernu v roku 2023 a dlho čakal na prvú veľkú klubovú trofej. Tú získal v roku 2025, keď Mníchovčania ovládli I. bundesligu. Aj v aktuálnej sezóne sú suverénni. V lige majú osembodový náskok na čele tabuľky a v Lige majstrov figurujú na druhom mieste v poradí ligovej fázy.

Kane už na jeseň naznačil, že si vie predstaviť dlhšie pôsobenie v Nemecku. Jeho čísla sú pritom priam ohromujúce, veď v 126 zápasoch za Bayern strelil 119 gólov a pridal 30 asistencií. V tejto sezóne má na konte 34 gólov v 30 dueloch. V I. bundeslige nastrieľal 21 gólov v 19 zápasoch a reálne útočí na historický rekord Roberta Lewandowského, ktorý v sezóne 2020/2021 nasúkal 41 ligových gólov.

Ak si Kane udrží tempo, Bayern môže čoskoro riešiť nielen predĺženie zmluvy, ale aj prepísanie klubovej histórie.

