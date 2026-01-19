Konflikt pri českej nominácii na ZOH. Hokejistovi sa nepáči to, že tréner o ňom vraj hovoril klamstvá - VIDEO

Od októbra sa pre otras mozgu nemohol venovať svojmu milovanému hokeju. Reč je o českom útočníkovi Filipovi Chytilovi. Nebyť zranenia, zrejme by sa ocitol v nominácii na zimné olympijské hry.
Čoskoro sa 26-ročný hráč vráti do zostavy Vancouveru Canucks, ale tréner reprezentácie Radim Rulík dal vo svojom výbere prednosť rozohranejším centrom.
To sa Chytilovi absolútne nepáči. Štýl (ne)komunikácie národného tímu tiež nebol ideálny. „Nebolo príjemné počúvať, ako o tom hovoria ľudia, ktorí nemajú ani potuchy, ako sa mám,“ povedal.
Ublížilo mu to
„Chcel som ísť na olympiádu, bolo by pre mňa cťou reprezentovať svoju krajinu. Kouč na tlačovej konferencii povedal veci, ktoré nie sú pravda. Vymyslené veci, ktoré ublížili mne a mojej rodine,“ povedal rodák z Kroměříže.
Po spomenutom stretnutí vedenia českej reprezentácie s novinármi vraj Chytil nedostal od Rulíka žiaden telefonát s vysvetlením.
„Nezavolal mi. Psychicky ma to dostalo do ťažkej situácie. Nie som z toho nadšený. Teraz sa sústredím na seba a na Vancouver, pretože olympijské hry už nie sú možné,“ uzavrel Chytil.
„A lot of hard work behind me. Now I need some more practices with my teammates and whenever I’ll be ready, I’m going to be back. I can’t wait for that day.“
🗣️ Filip Chytil discusses both the mental and physical side of his rehab, being close to returning, and more. pic.twitter.com/uky3WW6GXR
— Vancouver Canucks (@Canucks) January 18, 2026
Podľa prognózy sa už mal útočník vrátiť na ľad, no nestalo sa tak a celé sa to naťahovalo. Takto to vysvetľoval Rulík na tlačovej konferencii zo 6. januára.
Pokiaľ by však nejaký hokejista vypadol z nominácie pre zranenie, kouč národného tímu sa Chytilovi plánoval ozvať, ak by mal dovtedy hernú prax a zápasový rytmus.
Nešťastná situácia
Web sport.cz si vyžiadal reakciu od generálneho manažéra reprezentácie Jiřího Šlégra. „Tréner kontaktuje hráčov, ktorých chce nominovať a ktorí sú zdraví. Filip nebol zdravý a Rulík komunikoval s jeho agentom, od ktorého mal informácie. Ak by sme boli v situácii, keď by Filip hral týždeň alebo dva a zlepšoval sa, malo by zmysel zavolať mu a opýtať sa, ako sa cíti. Do tej doby mi to nepríde zmysluplné.“
Ďalej uviedol, že Rulík teraz kontaktuje Chytila. „Myslím si, že keď to Radim uvidí, zdvihne telefón a opýta sa Filipa, čo sa deje. Určite nechceme ublížiť žiadnemu hráčovi. Ani jeho rodine. Za žiadnych okolností. Považujem to za veľmi nešťastné, pretože sme ho naozaj zvažovali,“ dodal Šlégr.
Chytil utrpel v svojej deviatej sezóne v NHL niekoľko otrasov mozgu. Pre rovnaké problémy vynechal koniec minulej sezóny. Zranil sa 19. októbra v zápase proti Washingtonu, keď ho útočník Tom Wilson tvrdo, ale podľa rozhodcov čisto, atakoval.