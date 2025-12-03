Končí éra závislosti. EÚ buduje vlastný systém dodávok kovov vzácnych zemín

Brusel predstavuje plán na zabezpečenie dodávok kritických surovín a posilnenie európskej výroby.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
EU flag on a CPU processor. European chip manufacturer, GPU microchip on a motherboard.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európska únia v stredu predstavila plán, ktorým chce ukončiť svoju závislosť od Číny v oblasti kovov vzácnych zemín, ktoré sú kľúčové pre automobilový, elektronický a obranný priemysel.

Čína, najväčší svetový producent týchto surovín, v októbri zaviedla nové obmedzenia na ich vývoz, čo narušilo globálne dodávateľské reťazce, hoci neskôr tieto obmedzenia pozastavila na jeden rok.

Plán EÚ zahŕňa zrýchlenie spoločných nákupov kritických surovín, podporu výroby a recyklácie v Európe, spoluprácu s dôveryhodnými partnermi a uzatváranie nových partnerstiev.

Európska komisia tiež navrhne vytvorenie Európskeho centra pre kritické suroviny, ktoré bude slúžiť ako logistické centrum. Pri tomto modeli sa Komisia inšpirovala japonskou štátnou organizáciou pre ropu, plyn a kovy.

