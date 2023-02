Koncesionárske poplatky sa zrušia. Poslanci rozhodli od kedy ich nebudeme platiť

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili zrušenie koncesionárskych poplatkov pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS). Koncesionárske poplatky sa zrušia od 1. júla 2023.

Koncesie by mal nahradiť nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa bude každoročne valorizovať o mieru inflácie. Prvýkrát sa o mieru inflácie upraví v roku 2024.

Suma nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu je pre rok 2023 najmenej 41,5 milióna eur. Pre rok 2024 to už bude 83 miliónov eur. Opatrenie bude mať negatívny dopad na rozpočet, no predkladateľ zároveň upozorňoval na to, že len výdavky na samotný výber koncesionárskych poplatkov predstavujú 2,5 milióna eur ročne.