Eurovoľby na konci mája by vyhral Smer, Progresívne Slovensko je tesne za ním

Ak by sa voľby do Európskeho parlamentu konali na sklonku mája, zvíťazil by v nich Smer-SD. Získal by 22,5 percenta voličských hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK. Prieskum bol realizovaný od 21. do 27. mája na celkovej reprezentatívnej vzorke 1 006 respondentov.

Na druhom mieste v prieskume skončilo hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 20,6 percenta hlasov. Nasledovala by strana Hlas-SD do 14 percentami.

Ďalšie strany

Okrem spomenutých politických subjektov by sa do Európskeho parlamentu dostali ešte ďalšie štyri, a to hnutie Republika s 9,4 percentami, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré by získalo podporu 7,2 percenta voličov, strana Sloboda a Solidarita (SaS) so siedmimi percentami, a napokon hnutie Slovensko, ktorému by svoj hlas odovzdalo 6,6 percenta respondentov.

Veľmi tesne by miesto v europarlamente ušlo strane Demokrati, ktorú by volilo 4,9 percenta respondentov. Pred bránami Európskeho parlamentu by skončila aj Maďarská aliancia s 3,3 percentami hlasov, Slovenská národná strana (SNS), ktorú by volilo 2,3 percenta voličov a ĽSNS so ziskom 1,4 percenta.

„Volebný model zohľadňuje odlišnú mieru pravdepodobnosti účasti respondentov vo voľbách (podľa deklarovanej ochoty zúčastniť sa). Pri rozhodnutých voličoch model zahŕňa hlavnú preferovanú stranu, pri váhajúcich zahŕňa všetky zvažované strany s intenzitou, ktorá zohľadňuje silu naklonenia k jednotlivým stranám,“ uvádza agentúra.

Plánovaná účasť

Na voľbách sa určite plánuje zúčastniť 44 percent respondentov, ďalších 15 percent uviedlo, že sa skôr plánuje zúčastniť. Dvadsať percent uviedlo, že skôr sa neplánuje zúčastniť a 21 percent svoju účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu rozhodne vylúčilo. Najčastejšie plánujú ísť voliť ľudia starší ako 60 rokov, a tiež obyvateľstvo Trenčianskeho, Žilinského a Nitrianskeho kraja.

Spomedzi tých, ktorí sú rozhodnutí ísť voliť sa 56 percent vyjadrilo, že sú si svojím rozhodnutím istí a nemenili by ho. Ďalších 35 percent si je skôr istých a uviedlo, že na to, aby zmenili svoje rozhodnutie by sa muselo stať niečo nečakané.

Nerozhodnutých je celkovo deväť percent tých, ktorí plánujú ísť voliť, pričom jedno percento z nich si vôbec nie je isté, a osem percent si nie je príliš istých. Najväčšiu mieru istoty prejavujú ľudia vo veku 60 a viac rokov a obyvateľstvo Nitrianskeho kraja.

Volebný potenciál

Najväčším volebným potenciálom disponujú Smer-SD, PS a Hlas-SD. Ak by ich volili všetci, ktorí ich voľbu zvažujú, a zároveň nevylučujú svoju účasť vo voľbách, Smer by mohol získať 39,3 percenta, progresívci 35,4 percenta a Hlas 32,7 percenta hlasov.

Volebný potenciál presahujúci desať percent majú napríklad aj Republika, KDH, SaS, ale aj hnutie Slovensko, Demokrati či SNS. Najväčšie volebné jadro majú Smer a PS. V prípade Smeru ide o 15,9 percenta, u PS je to 15,1 percenta. Ostatné politické subjekty majú volebné jadrá výrazne menšie.