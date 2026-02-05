Komplikácia pre Dána Pedersena. Na pretekoch v Španielsku spadol a utrpel viaceré zranenia, čaká ho operácia

Dánsky cyklista Mads Pedersen podstúpi chirurgický zákrok, pri páde si zlomil zápästie aj kľúčnu kosť.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Mads Pedersen
Dánsky cyklista Mads Pedersen počas OH 2024 v Paríži. Foto: SITA/AP
Dánskeho cyklistického profesionála Madsa Pedersena čaká operácia, ktorú si vyžiadali jeho zranenia pri stredajšom páde počas pretekov Okolo Valencie. Jazdec tímu Lidl-Trek, ktorý sa v roku 2019 stal majstrom sveta, utrpel zlomeninu zápästia a kľúčnej kosti.

Zranenie ruky alebo zápästia predstavuje pre cyklistu náročnú prekážku. Pedersen bude bojovať, aby stihol jarné jednodňové klasiky naplánované na marec. Jeho stajňa zdôraznila, že jej najvyššou prioritou je zabezpečiť Dánovi najlepšiu možnú starostlivosť a súčasne sústrediť všetky sily na úspešnú rekonvalescenciu s cieľom minimalizovať dopad na jeho sezónne ciele.

Tridsaťročný Pedersen už vyhral etapy na všetkých troch „Grand Tours“, pred siedmimi rokmi v Anglicku ovládol svetový šampionát a rok jazdil v dúhovom drese.

V minulosti trikrát triumfoval na flámskej klasike Gent-Wevelgem (2020, 2024 a 2025). V tomto roku sa uvedené podujatie uskutoční 29. marca.

