Dán Pedersen triumfoval na Gent-Wevelgem, ocitol sa v elitnej spoločnosti po boku Sagana

Dánsky cyklista Mads Pedersen triumfoval v nedeľňajších pretekoch Gent-Wevelgem v Belgicku. Zvíťazil po 55-kilometrovom sólovom úniku a pridal celkovo tretie víťazstvo na tomto podujatí. Predtým ovládol edície 2020 a 2024.

Jazdec tímu Lidl-Trek prišiel do cieľa pred Belgičanom Timom Merlierom, ktorý obsadil druhé miesto, a Talianom Jonathanom Milanom na tretej priečke.

V spoločnosti Sagana či Merckxa

Týmto víťazstvom sa 29-ročný Pedersen pridal do elitnej spoločnosti cyklistov, ktorí vyhrali Gent-Wevelgem trikrát. Do tohto „klubu“ patria aj Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen a Peter Sagan. „Ráno mi povedali, že ak dnes vyhrám, pripojím sa k rekordérom, takže je pekné byť teraz medzi nimi,“ povedal Pedersen. „Ale víťazstvo je skrátka vždy pekné a som šťastný.“

Pedersen dosiahol svoj 50. profesionálny triumf riskantným rozhodnutím zaútočiť skôr, aby sa vyhol hromadnému šprintu. Najprv sa 75 kilometrov pred cieľom pripojil k skupine deviatich pretekárov a po 20 kilometrov sa rozhodol ísť sám.

Mohla to byť katastrofa

„Bolo výhodné byť sám, s plným vetrom v chrbte, v posledných 20 kilometroch. Na štrkových úsekoch som mal naozaj dobré nohy, tak som si povedal, že skúsim otvoriť preteky. To bol bod, odkiaľ už nebolo návratu. Mohlo to skončiť katastrofou, ale dnes to vyšlo, takže to bolo dobré rozhodnutie,“ skonštatoval Pedersen.