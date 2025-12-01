Afričan Girmay bude jazdiť za tím NSN Cycling, podpísal zmluvu na tri sezóny

Eritrejský cyklista chce rozvíjať africký cyklistický šport s novým tímom vedeným niekdajším elitný futbalistom Andrésom Iniestom.
Biniam Girmay
Eirtrejský cyklista Biniam Girmay získal zelený dres určený pre najlepšieho špurtéra na Tour de France 2024. Foto: SITA/AP
Eritrejský cyklista Biniam Girmay bude počas nasledujúcich troch sezón súťažiť vo farbách tímu NSN Cycling Team, ktorý bol predtým známy ako Israel-Premier Tech. Dvadsaťpäťročný klasikár šči špurtér predtým jazdil štyri roky za belgické zoskupenie Intermarché-Wanty.

V minulosti sa stal prvým Afričanom s čiernou farbou pleti, ktorý vyhral etapu na Grand Tour, keď triumfoval na Giro d’Italia 2022. Vlani sa opäť zapísal do histórie, keď po troch etapových víťazstvách získal zelený dres pre najlepšieho šprintéra na Tour de France.

„Sme nesmierne nadšení, že môžeme privítať Biniama v NSN Cycling Team. Rok 2026 bude novou kapitolou pre tím aj pre Biniama,“ povedal generálny manažér tímu Kjell Carlstrom.

Girmay privítal „nový začiatok“ a možnosť rozvíjať sa v tíme, ktorého jazdci sa za posledné dva roky výrazne zlepšili. „V Eritrei je cyklistika našou kultúrou, je to v našej krvi. Ako africký jazdec chcem rozvíjať africký cyklistický šport,“ poznamenal.

Tím NSN, čo znamená „Never Say Never“ (Nikdy nehovor nikdy, pozn.), nahradí Israel PT, ktorý sa tento rok stal terčom prodemokratických protestov na cestných pretekoch.

Nový tím bude mať švajčiarsku licenciu a sídlo v Španielsku – v Barcelone a Girone. Medzi spoluzakladateľmi NSN je aj bývalá futbalová hviezda Barcelony a španielskej reprezentácie Andrés Iniesta.

